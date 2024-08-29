Читатель портала сравнил цены на шоколад в Литве и других странах Европы: кое-где в два раза ниже

3–4 раза в год я езжу за границу, поэтому заметил, что шоколад Lindt в Литве дороже, чем за границей. Я был в Швейцарии и в прошлом и в позапрошлом году, там он был дешевле (правда, ненамного).

В прошлом году шоколад Lindt во Франции стоил меньше 2 евро, в Литве его цена была 3,5 евро.

В этом году тот же шоколад Lindt в Литве стоит 4,5 евро, Fazer – до 4 евро (был – 3,2 евро). Такой скачок цен (почти на 30%) удивил. Я думал, что на самом деле на мировом рынке подорожало какао.

В этом году на юге Италии, в одном из самых дорогих регионов страны Трентино, я решил посмотреть на цены. Оказывается в городе Больцано такой же шоколад Lindt стоит 2,19 евро, наполовину меньше, чем в Литве.