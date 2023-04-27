Чистая прибыль Swedbank в Литве выросла в четыре раза

Указывается, что наибольшее влияние на рост прибыли оказало увеличение дохода.

В пресс-релизе также говорится, что общий доход Swedbank в Литве в первом квартале 2023 года составил 164 млн евро. Чистый комиссионный доход банка составил 30 млн евро, а чистый процентный доход составил 126 млн евро.

Объемы кредитования Swedbank в Литве выросли на 14 проц. по сравнению с первым кварталом 2022 г. Объемы финансирования населения выросли на 9 проц., а объемы финансирования бизнес-клиентов выросли на 25 проц.

Общий кредитный портфель Swedbank к концу первого квартала 2023 года достиг 7,8 млрд евро (на конец первого квартала 2022 года он составлял 6,8 млрд евро). Общее качество кредитного портфеля Swedbank в Литве остается хорошим.

Объемы депозитов Swedbank увеличились на 10 проц. по сравнению с первом кварталом 2022 года. Рост депозитов фиксировался как в сфере частных клиентов (на 8 проц.), так и в сфере корпоративных клиентов (на 15 проц.). В конце первого квартала 2023 г. общий депозитный портфель Swedbank в Литве составил 14,1 млрд евро (12,8 млрд евро за аналогичный период 2022 года). Коэффициент соотношения кредитов и депозитов к концу первого квартала 2023 г. составил 55 проц.

За первые три месяца 2023 года расходы Swedbank в Литве выросли на 22 проц. по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 42 млн евро. Коэффициент соотношения расходов и доходов составил 25 проц. (53 проц. за аналогичный период 2022 года).

Портфель кредитов с признаками убыточности к концу первого квартала 2023 года составил 40 млн евро и, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, практически не изменился (41 млн евро на конец четвертого квартала 2022 года).

За первый квартал 2023 года Swedbank в Литве начислил 33 млн евро налогов.

В связи с ужесточением требований к банковскому сектору было принято решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, а всю прибыль предыдущего года капитализировать и направить на дальнейшее развитие банка.