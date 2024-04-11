Число пассажиров airBaltic в Вильнюсе увеличилось почти в два раза

"В марте с наших баз мы перевезли почти на 100 000 пассажиров больше, чем в феврале, так мы упрочили свою позицию в странах Балтии, как любимой компании. На лето у нас есть прекрасные предложения для клиентов. Мы рассматриваем возможность расширения сети airBaltic из Вильнюса в Центральную и Юго-восточную Европу, мы добавляем направления, увеличиваем число рейсов в популярные города", – сказал президент airBaltic Мартин Гаусс.
В этом году airBaltic планирует предложить из Литвы 5 новых маршрутов, четыре из Вильнюса в Краков, Гамбург, Лиссабон, Осло (Торп) и один из Паланги в Амстердам. Кроме того, авиакомпания планирует чаще летать из Вильнюса в Париж, Мюнхен, Таллин, а из Паланги - в Ригу.