Число магазинных краж растет: воры не пропускают даже молочный отдел

Встреченная в торговом центре Анна из Вильнюса когда-то сама работала продавщицей, и она помнит, что воры берут все, даже семена растений. Женщина говорит, что пакеты с семенами в магазине были разорваны, содержимое вытряхнуто в карман, а упаковки остались, поэтому сканеры на выходе не сработали. Говорит, что воровали даже пожилые женщины.

В последнее время проблема магазинных краж вновь обострилась. По словам директора Ассоциации торговых компаний Литвы Руты Вайнене, в этом году торговые сети зафиксировали в два раза больше краж товаров стоимостью от 250 евро.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис также признает тенденцию, он говорит, что трудно сказать, с чем связано растущее число краж.

В то время у Р. Вайнене есть ответ на этот вопрос. По ее словам, краж становится больше по двум причинам - ухудшение экономической ситуации и безнаказанность.

В данном случае речь не идет о кассах самообслуживания, когда покупатели после добавления более дешевых навесных товаров указывают на экране более дешевые, например, вместо яблок нажимая лук.

“Проблема не в тех людях, которые по невнимательности или другим причинам не платят за тот или иной товар. Проблема в штатных ворах, которые ходят в магазины как на работу”, — отмечает Р. Вайнене.

Сектор торговли открытый - воры наглые и иногда действуют даже не скрываясь, просто хватают товар и бегут.

“Мы замечаем, что есть даже определенные банды, которые приезжают специально, чтобы украсть определенные товары и продукты. Штрафы очень маленькие, я думаю, что сами эти воры чувствуют себя безнаказанными, поэтому даже два раза подряд могут прийти в один и тот же магазин”, — говорит представитель торговой сети Iki Вайда Будрене.

По данным департамента полиции, в прошлом году краж из магазинов было примерно на 50% больше, чем годом ранее. Всего зафиксировано более 32 000 мелких краж.

По словам В. Будрене, одними из самых популярных товаров у воров являются различные корма для домашних животных. По словам представителя Iki, покупатели старшего возраста обычно за него не платят, но она не связывает это с инфляцией или ухудшением экономической ситуации, так как попытки кражи кормов для животных из магазинов были и в предыдущие годы.

Продукты длительного срока хранения или предметы, которые можно быстро продать, также являются наиболее часто воруемыми вещами, но в последнее время воры не обходят стороной даже молочный отдел.

“Самая популярная продукция у воров — это дорогие алкогольные напитки, за ними следует сливочное масло”, — говорит В. Будрене.

Представитель Lidl Лина Скерсите говорит, что торговая сеть постоянно инвестирует в превентивные меры, которые помогают снизить количество краж.

“Электронная защита ставится и на более дорогие товары, такие как электроника, косметика и алкогольные напитки. Мы также инвестируем в системы видеонаблюдения”, — говорит Л. Скерсайте.

Но торговцы говорят, что инвестиции в безопасность — это только одна сторона медали. Они убеждены, что нужно ужесточить законы и строже наказывать магазинных воров, ведь теперь кража товаров стоимостью до 150 евро не подразумевает уголовную ответственность.