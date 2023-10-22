Число электромобилей в Литве увеличивается в среднем на 500 единиц в месяц

 
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„Circle K“ tinkle – pirmosios galingiausios Lietuvoje elektromobilių įkrovimo stotelės „Ionity“
„Circle K“ tinkle – pirmosios galingiausios Lietuvoje elektromobilių įkrovimo stotelės „Ionity“
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Сообщается, что число электромобилей в Литве увеличивается на 500 единиц в месяц. Представитель Министерства транспорта Айсте Гасюнене сказала, что это н должно удивлять, а в будущем этот показатель вырастет еще больше.

Гасюнене сказала, что Литву можно считать и лидером по внедрению и расширению электромобилей в странах Балтии.

По данным статистики, в 2022 г. по процентному показателю электромобилей классов M1 и N1 от общего числа всех видов автомобилей Литва лидировала в Балтии.

По проценту в первый раз зарегистрированных электромобилей Литва немного отставала от Латвии, но значительно опережала Эстонию.

По словам Гасюнене, станции для зарядки электромобилей расширяют в 5 крупных городах Литвы, на курортах и на трансевропейских дорогах E85, E67 и др. магистральных дорогах.

Для облегчения сообщения такие станции оборудуют через каждые 50 км.

В 2014–2020 гг. на дорогах Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Паневежис и рядом с другими дорогами государственного значения с привлечением средств ЕС было оборудовано 26 таких станций.

Согласно исследованию, 59% пользуются электромобилями для поездок на работу, к месту учебы и для других нужд. Ежедневно они проезжают не меньше 50 км.

Большая часть производителей предлагает литовским покупателям электромобили, заряда которых достаточно для преодоления 300 и более км.

На данный момент в Литве зарегистрировано 16 750 электромобилей, чисто электромобили 10 225, остальные - гибриды.

Первый электромобиль в Литве был зарегистрирован в 2010 году.

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