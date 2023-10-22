Число электромобилей в Литве увеличивается в среднем на 500 единиц в месяц

Гасюнене сказала, что Литву можно считать и лидером по внедрению и расширению электромобилей в странах Балтии.
По данным статистики, в 2022 г. по процентному показателю электромобилей классов M1 и N1 от общего числа всех видов автомобилей Литва лидировала в Балтии.
По проценту в первый раз зарегистрированных электромобилей Литва немного отставала от Латвии, но значительно опережала Эстонию.
По словам Гасюнене, станции для зарядки электромобилей расширяют в 5 крупных городах Литвы, на курортах и на трансевропейских дорогах E85, E67 и др. магистральных дорогах.
Для облегчения сообщения такие станции оборудуют через каждые 50 км.
В 2014–2020 гг. на дорогах Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Паневежис и рядом с другими дорогами государственного значения с привлечением средств ЕС было оборудовано 26 таких станций.
Согласно исследованию, 59% пользуются электромобилями для поездок на работу, к месту учебы и для других нужд. Ежедневно они проезжают не меньше 50 км.
Большая часть производителей предлагает литовским покупателям электромобили, заряда которых достаточно для преодоления 300 и более км.
На данный момент в Литве зарегистрировано 16 750 электромобилей, чисто электромобили 10 225, остальные - гибриды.
Первый электромобиль в Литве был зарегистрирован в 2010 году.