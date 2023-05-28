Еврокомиссия разработала меры по защите розничных инвесторов

Что случилось? В среду Еврокомиссия опубликовала пакет законопроектов, призванных сделать более безопасной и комфортной деятельность так называемых розничных инвесторов — людей, которые покупают и продают ценные бумаги в небольших объемах, нередко с помощью мобильных приложений. "Мы хотим вдохновить граждан Европы, чтобы их деньги работали на них, чтобы они направляли часть своих сбережений на инвестиции. Европейцы умеют сберегать, но не настолько хорошо инвестируют, и розничная стратегия направлена ​​на раскрытие инвестиционного потенциала их сбережений. Лучший способ сделать это — убедиться, что они лучше информированы, заключают более справедливые сделки и способны лучше выполнять свои долгосрочные финансовые цели. Эта инициатива принесет реальную пользу розничным инвесторам и сделает ключевыми их интересы, их защищенность и их задачи", — заявил еврокомиссар по финансам Мейрид Макгиннес.

Что это значит? Цель инициативы состоит в том, чтобы помочь розничным инвесторам принимать максимально выгодные решения и одновременно защитить их от "несправедливого" отношения со стороны финансовых организаций. Информация об инвестиционных продуктах и услугах, доступных розничному инвестору, должны стать "более содержательными и стандартизированными", в частности, финансовые организации должны использовать ясную терминологию при описании комиссий и прочих сопутствующих затрат. Для всех своих клиентов такие компании не реже одного раза в год должны составлять отчет об эффективности их инвестиционных портфелей. Также инвесторов обещают защитить от "вводящего в заблуждение маркетинга", а национальные правительства будут стимулировать повышать финансовую грамотность своих граждан. Одновременно для тех, кто давно и успешно торгует на бирже, снизят требования для получения статуса профессионального инвестора.

Еврокомиссар: необходимо стремиться к четырехдневной рабочей неделе в ЕС



Что случилось? В пятницу еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит заявил в интервью португальскому агентству Lusa, что в отраслях с нехваткой рабочей силы европейские власти должны ввести четырехдневную рабочую неделю. "Поскольку для некоторых секторов существуют трудности с привлечением людей, возможно, они должны стать более привлекательными", — пояснил чиновник. Шмит при этом отметил, что сейчас в Евросоюзе нет единой позиции об эффективности такой меры.

Что это значит? Как объясняет Шмит, сейчас для ЕС ключевой проблемой является не столько безработица, сколько нехватка рабочей силы и несоответствие требуемых рынком и имеющихся у людей навыков. По мнению еврокомиссара, для решения этой проблемы требуется принять меры на уровне всего Евросоюза, которые помогут сделать открытые по много месяцев и даже лет вакансии более привлекательными, одна из них — предложение четырехдневной рабочей недели. Пилотный проект сейчас реализуют в Португалии, в Германии некоторые компании транспортного сектора уже нанимают сотрудников, у которых будет три выходных в неделю. "Думаю, что это то, к чему мы постепенно движемся, […] потому что у новых поколений есть свое видение баланса между работой и личной жизнью", — заявил Шмит.

Совет ЕС продлил заморозку таможенных ограничений для импорта из Украины



Что случилось? В четверг Совет ЕС продлил действие своего постановления, отменяющего таможенные пошлины, квоты и другие ограничительные меры в отношении украинского импорта. По мнению европейских властей, таким образом Евросоюз продолжит поддерживать Украину. "Неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины оказала разрушительное воздействие на экономику страны. Обновленные меры однозначно поддержат Украину и в то же время предоставят ЕС способ при необходимости защитить внутренний рынок от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов", — заявил Йохан Форссел, министр международного сотрудничества в целях развития и внешней торговли Швеции (страна сейчас председательствует в Совете ЕС).

Что это значит? Решение о либерализации торговли между Евросоюзом и Украиной было принято в июне 2022 года, благодаря одобрению Совета ЕС его действие продлили еще на год. "В процессе нашего движения в Евросоюз мы должны сделать эту пока временную либерализацию постоянной, без каких-либо исключений и ограничений", — отметил президент Украины Владимир Зеленский. Совет ЕС принял решение на фоне недавних протестов фермеров в Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии и Словакии, которые не могли продать свою продукцию из-за поступления на рынок большого объема более дешевых украинских сельскохозяйственных товаров. После консультаций с Еврокомиссией власти этих стран согласились оставить территорию открытой для транзита продукции из Украины.

Европейские НГО обяжут раскрывать сведения о финансировании из-за пределов ЕС



Что случилось? Неправительственные организации и некоторые другие юрлица будут должны раскрыть информацию о получении денежных средств из-за пределов Евросоюза. Соответствующий законопроект Еврокомиссия представит в июне, сообщила газета Die Welt. "Глядя на действия Кремля и других субъектов из третьих стран, нам нельзя быть наивными. Пришло время разоблачить тайное иностранное влияние и сомнительное финансирование", — подчеркивает вице-президент ЕК Вера Йоурова. По ее словам, информация о направляемых из-за пределов Евросоюза средствах, предназначенных для влияния на общественное мнение, должна быть публична, а идея Еврокомиссии заключается в том, чтобы выяснить, влияют ли авторитарные правительства (например, России, Китая и стран Ближнего Востока) на принятие выгодных им политических решений в Европе.

Что это значит? По данным Die Welt, инициатива Еврокомиссии предполагает, что страны ЕС создадут национальные реестры, в которые будут вноситься сведения об иностранном финансировании НКО, бизнес-ассоциаций, PR-агентств и частных вещательных компаний. О подготовке такого закона первым в марте этого года сообщило Politico. По данным издания, обязательство раскрывать сведения об иностранном финансировании также планировалось наложить на академические учреждения и консалтинговые компании. Вероятность того, что закон затронет физических лиц, как это происходит с "иноагентами" в России, журналисты оценивали как крайне низкую.

Планы Еврокомиссии предсказуемо вызвали критику со стороны НПО. Некоторые упрекают в непоследовательности представителей европейских властей, которые неоднократно критиковали закон об "иноагентах" в России и не принятый после массовых митингов похожий законопроект в Грузии. Также общественники опасаются, что вступление в силу (пусть пока и очень мягкого в сравнении с российским) европейского закона может быть использовано лидерами, стремящимися к авторитаризму, против своих внутриполитических и идеологических оппонентов. В первую очередь, речь идет о венгерском премьер-министре Викторе Орбане.

Meta оштрафовали на 1,2 млрд евро за недостаточную защиту данных европейцев



Что случилось? Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) на 1,2 млрд евро за нарушение Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR). По мнению регулятора, компания переправила личную информацию европейских пользователей Facebook в США, не защитив их в достаточной степени от применяемых за океаном методов обработки и изучения данных. Как отмечает Politico, это крупнейший штраф за пятилетнюю историю действия GDPR — предыдущий "рекорд" удерживала компания Amazon, которую в 2021 году в Люксембурге оштрафовали на 746 млн евро за непрозрачную схему предоставления данных для получения таргетированной рекламы.

Что это значит? Претензии властей связаны с использованием в компании "стандартных договорных условий" (SCC) — юридического инструмента, благодаря которому владельцы соцсетей могут пересылать данные пользователей. Применять его запретил Европейский суд в 2020 году, аннулировав пакт о передаче данных между ЕС и США. Пока Брюссель и Вашингтон продолжают работу над новым соглашением в этой сфере, Meta настаивает, что не может пользоваться альтернативными инструментами. "Это решение является ошибочным и неоправданным, а также создает опасный прецедент для бесчисленного множества других компаний, передающих данные между ЕС и США", — говорится в совместном заявлении президента Meta по глобальным вопросам Ника Клегга и главного юрисконсульта компании Дженнифер Ньюстед. Они добавили, что компания обжалует это решение регулятора. У Meta есть время до 12 ноября, чтобы либо удалить, либо вернуть в ЕС данные пользователей.