Женщины использовали эти инструменты чаще, чем мужчины (29,7 проц. и 18,6 проц. соответственно). 12 проц. занятых пользовались компьютером или смартфоном половину, или чуть более половины своего рабочего времени, 15,8 проц. – определенную часть, но менее половины рабочего времени, 14,1 проц. – небольшую часть рабочего времени. 33,7 проц. занятых жителей в возрасте 15-74 лет указали, что не пользовались компьютером или смартфоном для работы. Мужчины чаще, чем женщины, вообще не использовали эти инструменты для работы (38,4 проц. и 29,4 проц. соответственно).

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Тяжелым физическим трудом все или почти все рабочее время занимались 13,9 проц. занятых жителей в возрасте 15-74 лет. 9,8 проц. тяжелым физическим трудом занимались половину или чуть более половины рабочего времени, 15,9 проц. – определенную часть, но менее половины рабочего времени, 13,5 проц. малую часть рабочего времени. 46,9 проц. занятых жителей в возрасте 15-74 лет вообще не занимались тяжелой физической работой. Женщины чаще, чем мужчины, вообще не занимались тяжелым физическим трудом (58,6 проц. и 34,3 проц. соответственно).

Трудящиеся жители в возрасте 15-74 лет чаще всего отмечали, что определенную часть, но менее половины своего рабочего времени они тратят на устное общение по рабочим вопросам с людьми из той же компании или организации (34,8 проц. опрошенных). 19,3 проц. занятых жителей в возрасте 15-74 лет тратили все или почти все свое рабочее время на общение внутри организации. 7 проц. респондентов указали, что они вообще не общались в устной форме по рабочим вопросам внутри организации. Мужчины чаще, чем женщины, вообще не уделяли этому время (8,2 проц. и 6 проц. соответственно).

41,9 проц. работающих жителей в возрасте 15-74 лет указали, что они имели большое или очень большое влияние на последовательность выполняемых ими задач, женщины чаще, чем мужчины, оценивали свое влияние как большое или очень большое (43,5 проц. и 40,3 проц. соответственно). 38,9 проц. могли оказывать среднее влияние на последовательность выполнения задач, 19,2 проц. занятых жителей могли оказывать маленькое или никакого влияния на последовательность выполнения задач (20,6 проц. мужчин и 17,8 проц. женщин).

Большое или очень большое влияние на содержание выполняемых ими задач могли оказывать 43,8 проц. занятых жителей в возрасте 15-74 лет, женщины чаще, чем мужчины, оценивали свое влияние на содержание выполняемых задач как высокое или очень высокое (46,3 проц. и 41,1 проц. соответственно). Среднее влияние на содержание задач оказывали 33,1 проц. опрошенных, почти четверть (23,1 проц.) – малое или совсем никакого влияния.

Чуть более половины (51,7 проц.) занятого населения в возрасте 15-74 лет указали, что задачи, выполняемые на работе очень часто (25,5 проц.) или часто (26,2 проц.), выполняются в соответствии с четко описанными строгими процедурами. Больше женщин (27,7 проц.), чем мужчин (23,1 проц.), отметили, что задачи очень часто выполнялись по четко описанным процедурам. 27,5 проц. жителей в возрасте 15-74 лет указали, что их задачи таким образом выполняются лишь частично, 14,1 проц. – почти не выполняли такие задачи. 6,7 проц. опрошенных указали, что задачи вообще не выполнялись в соответствии с точно описанными строгими процедурами.

Статистическое исследование трудовых навыков проводилось в I-IV кварталах 2022 г. выборочным методом. Опрошено 7,4 тыс. жителей в возрасте от 15 до 74 лет, которые в настоящее время работают или в последний раз прекратили работу за последние 24 месяца. Результаты исследования репрезентативны для жителей этого возраста.

Исследование позволило выяснить трудовые навыки работающих лиц, рабочее время, отводимое на выполнение различных задач, использование цифровых устройств, возможность самостоятельного выбора последовательности и содержания выполняемых задач.

Исследование в 2022 году проводилось во всех странах Евросоюза по единой методике, поэтому его результаты сопоставимы между странами.