Через Литву будет курсировать еще один поезд Москва-Калининград

"Это стандартный поезд международного годового расписания. Его рейсы были включены в расписание, утверждены в конце года, однако с началом пандемии COVID-19 и сокращением потока пассажиров, его движение было остановлено, с 21 июля его рейсы возобновятся", – сказала представитель "ЛЖД" Лаура Габрилавичюте.

По ее словам, сейчас этот поезд будет курсировать три раза в неделю.

Портал rzd-partner.ru напоминает, что при следовании пассажирских поездов транзитом через территорию Литвы выход и посадка пассажиров не осуществляются, намечаются лишь технические остановки.

Дополнительный поезд будет курсировать три раза в неделю. Из Калининграда он будет следовать по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября, а из Москвы – по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.

На станциях в Кяне (у белорусской границы), Кибартай (у границы с Калининградской областью), где будут проверяться документы пассажиров, на перронах этих станций и на Вильнюсской железнодорожной станции, где транзитные поезда делают краткую техническую остановку, установлены фотографии, показывающие жестокость войны России против Украины.

В настоящее время из России в Калининград через Литву курсируют три регулярных пассажирских поезда: Москва-Калининград (ежедневно), Санкт-Петербург-Калининград (4 раза в неделю), Адлер-Калининград (через день). В Калининград и обратно в Россию до сих пор в среднем проезжали 100 транзитных поездов в месяц.