Через две недели из Вильнюса в Ригу выедет первый поезд

"Пассажирские поезда из Вильнюса в Даугавписл курсировали до начала пандемии COVID-19, когда началась пандемия, поезда отменили", – anksčiau сказала представитель "ЛЖД" Котрина Дзикарайте.

После пандемии сообщение между Вильнюсом и Даугавпилсом не было восстановлено. Не вернется этот рейс и в этом году. Вместо этого будет курсировать поезд Вильнюс-Рига.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис говорил, что дорога из Вильнюса в Руигу на поезде будет занимать чуть больше 4 часов. По словам министра, в будущем Rail Baltica сократит время поездки в два раза.