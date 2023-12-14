Через две недели из Вильнюса в Ригу выедет первый поезд

 
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ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

27 декабря вильнюсцев ждет еще одно историческое событие – из Вильнюса в Ригу выедет первый поезд. Однако "Литовские железные дороги" не планируют возвращать закрытый перед пандемией маршрут в Даугавпилс, пишет портал Made in Vilnius.

"Пассажирские поезда из Вильнюса в Даугавписл курсировали до начала пандемии COVID-19, когда началась пандемия, поезда отменили", – anksčiau сказала представитель "ЛЖД" Котрина Дзикарайте.

После пандемии сообщение между Вильнюсом и Даугавпилсом не было восстановлено. Не вернется этот рейс и в этом году. Вместо этого будет курсировать поезд Вильнюс-Рига.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис говорил, что дорога из Вильнюса в Руигу на поезде будет занимать чуть больше 4 часов. По словам министра, в будущем Rail Baltica сократит время поездки в два раза.

Поезда в Ригу будут следовать через Кайшядорис, Шяуляй, Йонишкис и Елгаву.

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