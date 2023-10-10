Через две недели из табачного отдела магазинов Maxima уберут часть товаров

"В середине июня парламент Литвы одобрил запрет на продажу нагреваемого табака с запахами и вкусами. Запрет вступает в силу с 23 октября. Всего из продажи изымем товары 25 наименований, согласно прогнозам, из-за запрета сейчас покупатели могут купить больше таких изделий.
На смену этим товарам придут другие изделия из нагреваемого табака, поэтому прилавки пустовать не будут", – сказала представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.
По ее словам, это не первое изменение в магазинах Maxima в этой сфере, уже год магазины этой сети не продают электронные сигареты, и клиенты к этому привыкли.
По данным Maxima, нагреваемый табак составляет треть ассортимента табачных изделий, и его продажи из года в год растут.
В этом году продажи выросли больше чем на 5%. Нагреваемый табак со вкусами сейчас составляет около половины всего ассортимента этого табака.
"Трудно сказать, приводит ли появление новых средств курения, запахов к распространению курения, станет ли меньше курильщиков после того, как пропадут варианты с запахами и вкусами, некоторые курильщики переходят от одних товаров к другим. Но, я думаю, главное - контроль над рекламой, я убеждена, что это сокращает число курильщиков", – считает специалист Республиканского наркологического центра Довиле Мачюлите.