Через две недели из табачного отдела магазинов Maxima уберут часть товаров

"В середине июня парламент Литвы одобрил запрет на продажу нагреваемого табака с запахами и вкусами. Запрет вступает в силу с 23 октября. Всего из продажи изымем товары 25 наименований, согласно прогнозам, из-за запрета сейчас покупатели могут купить больше таких изделий.

На смену этим товарам придут другие изделия из нагреваемого табака, поэтому прилавки пустовать не будут", – сказала представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.

По ее словам, это не первое изменение в магазинах Maxima в этой сфере, уже год магазины этой сети не продают электронные сигареты, и клиенты к этому привыкли.

По данным Maxima, нагреваемый табак составляет треть ассортимента табачных изделий, и его продажи из года в год растут.

В этом году продажи выросли больше чем на 5%. Нагреваемый табак со вкусами сейчас составляет около половины всего ассортимента этого табака.