Через две недели из табачного отдела магазинов Maxima уберут часть товаров

 
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Kaitinamasis tabakas
Kaitinamasis tabakas
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

На прилавках крупнейшей в Литве сети магазинов Maxima с 23 октября не останется табачных изделий со вкусами и запахами. По данным сети, такие товары покупали 42% покупателей нагреваемого табака. По словам специалиста по лечению болезней зависимости, пока сложно сказать, как это скажется на курильщиках.

"В середине июня парламент Литвы одобрил запрет на продажу нагреваемого табака с запахами и вкусами. Запрет вступает в силу с 23 октября. Всего из продажи изымем товары 25 наименований, согласно прогнозам, из-за запрета сейчас покупатели могут купить больше таких изделий.

На смену этим товарам придут другие изделия из нагреваемого табака, поэтому прилавки пустовать не будут", – сказала представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.

По ее словам, это не первое изменение в магазинах Maxima в этой сфере, уже год магазины этой сети не продают электронные сигареты, и клиенты к этому привыкли.

По данным Maxima, нагреваемый табак составляет треть ассортимента табачных изделий, и его продажи из года в год растут.

В этом году продажи выросли больше чем на 5%. Нагреваемый табак со вкусами сейчас составляет около половины всего ассортимента этого табака.

"Трудно сказать, приводит ли появление новых средств курения, запахов к распространению курения, станет ли меньше курильщиков после того, как пропадут варианты с запахами и вкусами, некоторые курильщики переходят от одних товаров к другим. Но, я думаю, главное - контроль над рекламой, я убеждена, что это сокращает число курильщиков", – считает специалист Республиканского наркологического центра Довиле Мачюлите.

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