Речь идет о филиалах Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также о банке Luminor, который Nordea основал совместно с норвежским DNB в 2017 году.

Журналисты опираются на внутренние документы Luminor, которые были переданы Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Редакция MOT телекомпании Yle провела расследование совместно с OCCRP и представителями четырех СМИ из Эстонии, Латвии и Литвы.

Имя владельца компаний из РФ не разглашается

Как сообщила Yle, компания, принадлежащая гражданину РФ, бывшему российскому военному, перевела 947 млн евро через Nordea и Luminor в период с 2009 по 2018 годы. При этом свыше 30 млн евро от этой суммы были перечислены на счета подставных компаний, фигурировавших в попавших в распоряжение журналистов отчетах об отмывании средств.

Так, в 2014 году фирмы россиянина совершили сделки на сумму до 200 млн евро. При этом они не вели реальной коммерческой деятельности, не имели сотрудников и не платили налоги, утверждает Yle. Название компаний и имя их владельца не разглашается.

Nordea отрицает нарушения, Luminor сотрудничает с властями

Nordea, штаб-квартира которого находится в Финляндии, отказала в интервью MOT, однако прислала заявление по электронной почте. Согласно документам, были проведены два внешних расследования деятельности Nordea в странах Балтии. Ни одно из них не подтвердило, что в операциях банка имелись систематические нарушения.

В Luminor в свою очередь указали, что о подозрительных сделках и других возможных нарушениях, выявленных в ходе внутреннего расследования, было сообщено властям.

Норвежский банк DNB отказался от комментариев.

В 2014 году Nordea прекратил обслуживать в Финляндии счета компании Långvik Capital, принадлежавшей российским миллиардерам Аркадию и Борису Ротенбергам, передавал финский телеканал MTV3. Причиной решения стало включение Ротенбергов в санкционный список США.