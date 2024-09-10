Чепрацкас прокомментировал решение закрыть ресторан Gastronomikа: надоело работать бесплатно

„Создавая стандарт fine dining в Лите, я был полон энтузиазма и веры, что у меня получится, но события последнего времени, к сожалению, не были благоприятными. Если обобщить – курсы дороже обходятся для тех, кто их проводит. Надоело работать бесплатно или „в убыток"“. Экономическую ситуацию сектора общепита не буду комментировать, поскольку, кто в нем работает, тот прекрасно знаком с ситуацией“, – писал он.