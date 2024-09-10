Чепрацкас прокомментировал решение закрыть ресторан Gastronomikа: надоело работать бесплатно

О закрытии ресторан сообщил 9 сентября Facebook.
Причину закрытия Чепрацкас прокомментировал на своей странице в Facebook.
„Ставлю точку в своей эре fine dining. Ресторан Gastronomika закрывается навсегда.
Я начал 10 лет назад, но буду честным - устал. Мне только что исполнилось 50 лет, поэтому я не хочу жалеть, что n лет провел в бессмысленном стрессе, переживая за коллектив, работая ради идеи.
Я устал надеяться, что март будет более щедрым, чем январь или февраль, а сентябрь, октябрь – более щедрыми чем июль и август“, – писал он.
По словам Чепрацкаса, может показаться, что прибыть такого ресторана в размере 1,02 млн. евро - это много, но качество стоит дорого, поэтому этого недостаточно для дальнейшей работы ресторана такого уровня.
„Создавая стандарт fine dining в Лите, я был полон энтузиазма и веры, что у меня получится, но события последнего времени, к сожалению, не были благоприятными. Если обобщить – курсы дороже обходятся для тех, кто их проводит. Надоело работать бесплатно или „в убыток"“. Экономическую ситуацию сектора общепита не буду комментировать, поскольку, кто в нем работает, тот прекрасно знаком с ситуацией“, – писал он.
Кроме того, он заметил, что меняются привычки людей, посещающих рестораны.
„Люди не хотят обязаловки в тоне ужина, дегустационные ужины уже изжили себя. Поэтому надо меняться и ставить точку в эре fine dining.
Это ошибка или неудача? Нет, такова реальность, а не иллюзия. Я оцениваю это как еще один опыт или урок. Перемены - это только возможность меняться и найти новое“, – указал Чепрацкас.
Сообщается, что последний день работы ресторана - 27 сентября.
Ресторан шефа Лютаураса Чепрацкаса Gastronomika, который в июне этого года года был включен в список Michelin.
По данным Центра реестра, компания Gastronomika в прошлом году получила доходы от продаж на сумму больше миллиона и понесла убытки в размере 14 300 евро. В позапрошлом году компания получила 924 000 евро доходов и понесла убытки на сумму 80 600 евро.
По данным Rekvizitai.lt, в компании работают 18 человек, их средняя зарплата составляет 1256 евро „на бумаге“.
В конце мая 2024 года портал lrytas.lt писал, что ходили слухи о закрытии ресторана Gastronomika, ресторану сложно оплачивать аренду. Однако тогда эти слухи опровергли, сказали, что закрывается не связанный с рестораном Kiemas, а не сама Gastronomika.
Напомним, что в Michelin guide Lithuania 2024 попали 26 ресторанов: Red brick, Amandus, Apvalaus stalo klubas, Arrivée, Augustin, Da Antonio, Dia, Dine, Elven, Ertlio namas, Fabrikėlis, Farmer & The Ocean, Gastronomika, HeJi, Justa Pasta, Momo Grill, Monai, Monte Pacis, Pacai, Protėviai, Somm, Stebuklai, Stikliai, Telegrafas, Uoksas, Vila Komoda.
Награду Bib Gourmand получили рестораны 14Horses, Le travi, Numan, Gaspar’s.
Четыре ресторана – Džiaugsmas, Pas mus, Demo и Nineteen18 получили звезды Michelin.