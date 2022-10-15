Чего ждать от доходов в следующем году: изменения зарплат, пенсий и пособий

В сфере социального обеспечения и труда важно знать, что в следующем году увеличатся пенсии по старости, потере трудоспособности, пенсии вдов и сирот, адресные компенсации инвалидам, пособие на одинокого человека, значительно увеличится также минимальная заработная плата, поднимется основной размер должностного оклада, оклады работников бюджетных учреждений, но налоги и взносы не изменятся, за исключением привязанных к минимальной месячной заработной плате.

«В условиях экономической неопределенности, при ограниченных финансовых ресурсах государства мы прилагаем усилия для увеличения доходов населения. В следующем году продолжится последовательный рост пенсий, увеличится пособие одиноким, адресная компенсация инвалидам и другие социальные выплаты, увеличатся доходы жителей, получающих минимальную заработную плату, и заработная плата работников учреждений бюджетной сферы», – говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Возрастут доходы работающих

МИНИМАЛЬНАЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА. С начала 2023 г. минимальная месячная зарплата увеличится до 840 евро, то есть на 15 процентов от нынешних 730 евро.

Это один из самых значительных приростов минимальной зарплаты в истории страны. За последнее время минимальная зарплата больше всего выросла в начале этого года, когда она увеличилась на 88 евро «на бумаге» или на 13,7 процента.

Минимальная почасовая оплата с 2023 г. увеличивается до 5,14 евро вместо нынешних установленных 4,47 евро. Минимальная месячная заработная плата увеличивается на 0,67 евро, или также примерно на 15 процентов. На повышение минимальной заработной платы из госбюджета потребуется 37,6 миллионов евро.

Как увеличивается минимальная месячная зарплата?

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НЕОБЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОМ РАЗМЕР ДОХОДА. В целях увеличения доходов самых низкооплачиваемых работников и усиления стимулирования труда предлагается увеличить максимальную сумму необлагаемого налогом дохода (ННД) – до 625 евро. После одобрения Сеймом ННД увеличится на 15,7 процента. Это значительно изменило бы чистый доход тех, кто получает минимальную зарплату. Поскольку ННД растет быстрее, чем минимальная зарплата, доход «на руки» получателей минимальной заработной платы увеличится на 83 евро в следующем году из-за увеличения минимальной зарплаты и ННД.

В Трудовом кодексе предусмотрено, что минимальная зарплата может выплачиваться только за неквалифицированную работу. Увеличение минимальной зарплаты затронет около 140 тысяч работающих или в среднем около 26 тыс. работающих на полный рабочий день жителей страны. По данным «Содры» на июль 2022 г., таких сотрудников в бюджетных учреждениях было около 18 тысяч.

Как мы будем жить в 2023 г.?

Siūlymai 2023. biudžete © socmin.lt nuotr.

Важно! В 2023 г. не меняются тарифы налогов и взносов для работающих как по трудовым договорам, так и самостоятельно. Исключение могут составлять взносы, привязанные к минимальной зарплате.

ЗАРПЛАТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. Правительство одобрило предложение Министерства социальной защиты и труда об увеличении базового должностного оклада на 5 евро в следующем году со 181 до 186 евро. Изменение базового должностного оклада коснется окладов служащих, сотрудников бюджетных учреждений, чиновников, военнослужащих, судей – более 200 тысяч жителей страны, работающих в государственном секторе. В 2022 году базовая сумма должностного оклада была увеличена на 4 евро.

Для увеличения базовой суммы на 5 евро потребуется около 118 миллионов евро из госбюджета. Также планируется увеличить минимальный и максимальный коэффициенты фиксированной части должностного оклада работников бюджетных учреждений, в целях обеспечения возможности выплаты справедливой заработной платы, не допуская возникновения необоснованного «пересечения» минимального и максимального коэффициентов постоянной части должностного оклада, и с тем, чтобы после установления минимальной зарплаты в размере 840 евро и базового оклада в размере 186 евро минимальные коэффициенты фиксированной части должностного оклада квалифицированных работников были выше, чем заработная плата неквалифицированного персонала.

Было принято решение увеличить максимальные коэффициенты постоянной части должностного оклада, чтобы отреагировать на наметившуюся тенденцию, что некоторые работники бюджетных учреждений уже достигли максимального «потолка» коэффициентов. Минимальные коэффициенты для должностей уровня А, В и С предлагается увеличить с 10 до 12 процентов. Повышение фиксированной части должностного оклада примерно в 0,5 раза коснется более 25 тысяч работников. Их заработная плата увеличится на 98 – 158 евро.

На повышение коэффициентов в бюджетных учреждениях будет выделено 30 миллионов евро. В бюджетных учреждениях работает около 25 тысяч человек, имеющих минимальные коэффициенты. В 2023 году фиксированная часть должностного оклада этих работников с учетом увеличения базовой суммы до 186 евро увеличится со 120,6 до 122 евро для работников уровня А и В, с 97,9 до 99,4 евро для работников уровня С, для руководителей административных подразделений и их заместителей – с 142,6 до 150,6 евро, для руководителей учреждений и их заместителей – с 153,6 до 158,1 евро.

Siūlymai 2023. biudžete © socmin.lt nuotr.

Базовый размер должностного оклада в 2023 г. – 186 евро (в 2022 г. – 181 евро)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = (базовый размер х коэффициент) + изменяемая часть + доплата / премия / оплата за работу / в дни праздников и выходных

Увеличатся доходы пенсионеров и людей с инвалидностью

ПЕНСИИ. Средняя пенсия по старости в следующем году увеличится с 482 евро до 542 евро. Средний размер пенсии по возрасту при обязательном стаже в 2023 г. повысится с 510 до 575 евро. Если предложения министерства будут одобрены Сеймом, общая часть пенсии в 2023 г. увеличится примерно на 9 процентов, а индивидуальная – почти на 15 процентов. Через год средняя пенсия при обязательном стаже работы увеличилась бы более чем на 12 процентов или на 65 евро. В этом году пенсии повышались дважды: в январе – в среднем на 12 процентов, а в июле – еще на 5 процентов. Общий рост пенсий в 2022 году достигает 17 процентов. Подсчитано, что для повышения пенсий в следующем году потребуется около 520 миллионов евро.

ПОСОБИЕ ОДИНОКОМУ ЧЕЛОВЕКУ. В следующем году, как и в этом году, пособие одинокому человеку будет назначаться автоматически и выплачиваться без специального запроса. Предполагается, что с начала следующего года пособие в размере 35 евро получат около 240 тысяч одиноких людей с инвалидностью и пенсионеров. В 2023 году на выплаты одиноким людям выделено около 101 млн. евро.

Повышение социальных пособий

При представлении правительством проектов государственного и муниципального бюджета также утверждаются ориентировочные показатели пособий по социальной поддержке на следующий год, от которых зависит выплата пособий населению или право на социальную поддержку. С 2023 г. увеличатся базовые размеры социальных пособий. Планируется, что в следующем году базовое социальное пособие достигнет 49 евро, база социальных пенсий – 185 евро, база целевых компенсаций – 147 евро, размер поддерживаемого государством дохода – 157 евро.

Социальные пособия

Siūlymai 2023. biudžete © socmin.lt nuotr.

Примечание: инвалиды, которым установлены особые потребности, вместе с социальной пенсией по инвалидности получают целевые компенсации от 75,6 до 327,6 евро

Социальные пенсии по старости:

Социальные пенсии сиротам:

РАЗМЕР БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ. С января следующего года предлагается увеличить базу социальной пенсии до 185 евро. При увеличении этой суммы выплаты пособия, в зависимости от вида пособия и категории получателей, увеличатся с 6 евро (социальная пенсия сиротам) до 27 евро (социальная пенсия по инвалидности для лиц, потерявших трудоспособность на 100 процентов до 24 лет).

Социальные пособия обеспечивают минимальный доход для лиц без дохода или с очень низким доходом в случае инвалидности или старости. Это затронет около 60 тысяч человек, получающих социальные пенсии: детей-сирот, детей-инвалидов, взрослых инвалидов с детства, других инвалидов и лиц, достигших пенсионного возраста по старости, не набравших минимальный стаж для получения государственной пенсии социального страхования.

БАЗА ЦЕЛЕВЫХ КОМПЕНСАЦИЙ. С начала 2023 г. предлагается увеличить базу целевых компенсаций со 138 евро до 147 евро. В прошлом году она достигла 120 евро. При увеличении размера базы целевых компенсаций для людей с особой потребностью в постоянном уходе первой степени целевая компенсация увеличится на 23,4 евро, а для людей со второй степенью особой потребности в постоянном уходе – на 17,1 евро. Для лиц с особой потребностью в постоянном присмотре (помощи) первого уровня целевая компенсация увеличится на 9,9 евро, а для лиц с особой потребностью в постоянном присмотре (помощи) второго уровня – на 5,6 евро. Такие компенсации получают около 91 тыс. человек в стране.

РАЗМЕР ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ ДОХОДОВ. После увеличения поддерживаемого государством дохода на 10 евро с начала следующего года он достигнет 157 евро. Прогнозируется, что средний размер социального пособия на человека увеличится со 123,3 евро до 132 евро. Размер поддерживаемого государством дохода имеет значение при определении права на денежную социальную поддержку малообеспеченных жителей и размера этой поддержки, права на социальную поддержку обучающихся, дополнительное пособие на ребенка, помощь при покупке или аренде жилья и иную социальную поддержку.

Siūlymai 2023. biudžete © socmin.lt nuotr.

Целевые компенсации инвалидам

БАЗОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ. Планируется, что с 2023 г. базовые социальные выплаты составят 49 евро. При увеличении этой суммы соответственно увеличиваются размеры зависящих от нее пособий: все пособия в соответствии с Законом о пособиях на детей, например, детские деньги, единовременное пособие на ребенка, единовременное пособие по беременности, пособие по опеке (попечительству), целевое дополнение к пособию по опеке (попечительству), единовременная выплата на обустройство, пособие по уходу за ребенком учащемуся или студенту. Например, единовременная выплата на ребенка в 2023 году увеличилась бы с 506 евро до 539 евро. Детские деньги увеличатся до 85,75 евро, а для многодетных и малообеспеченных семей или семей, воспитывающих ребенка-инвалида, пособие на ребенка увеличится до 136,22 евро.

Базовые суммы, от которых будут зависеть выплаты

Siūlymai 2023. biudžete © socmin.lt nuotr.



