Чебуреки снова покоряют Вильнюс

Улица Пилимо, 38 – именно здесь расположится новый ресторан чебуреков. Об этом говорят надписи на витрине. Также в них можно увидеть, что цена горячего пирожка с мясом составляет 2,50 евро. Как и в старые времена, в этой закусочной можно будет купить кибинай и пончики.