Часть потребителей уже переплачивает за электричество: цены без компенсаций, и что предлагают поставщики

"Да, у нас есть такие клиенты, которые еще ждут, что кто-то примет решение за них, они в июле будут платить дороже 28 центов за кВт/ч. По данным на 5 июля их до 15% от общего числа наших клиентов, но мы продолжаем общаться с ними, приглашаем пересмотреть договор", –сказал представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.
"Мы верим, что через месяц они зашевелятся, заметив рост суммы в счете. В случае с нашими клиентами этот рост не будет значительным – в среднем люди будут платить по 32 цента за кВт/ч", – прибавил он.
Представители компании Enefit, сказали, что с 1 июля до конца года компания в одностороннем порядке снизила цены до 28 центов всем клиентам, у которых есть долгосрочные договоры - на 6-7 лет. 8% клиентов этой компании платили больше 29 центов, а 1% - больше 30 центов за кВт/ч.
Он заметил, что окончательная цена зависит от выбранного плана и наличия временных зон.
"Все наши клиенты с 1 июля платят не больше 28 цт за кВт/ч, поскольку мы в одностороннем порядке снизили цену те, кто сам этого не сделал. Сниженная цена будет действовать на протяжении всего срока действия договора. Если в начале июня больше платила 1/3 наших клиентов, то к концу месяца таких осталось 1/5", – sслказала представитель Ignitis Лаура Беганскене.
Elektrum Lietuva не снижала своим клиентам цены в одностороннем порядке, объяснив это тем, что на рынке сейчас снизились цены, и клиенты могут выбрать более выгодный вариант. Каваляускас отметил, что цены меньше 28 центов действуют уже давно.
Ранее поставщики говорили, что у них есть и такие клиенты, которые платят и больше 60 центов за кВт/ч.
Если исходить из упомянутых выше средних цен, то при цене выше 32 центов за кВт/ч, с июля жители будут платить на 6 евро дороже при расходе 150 кВт/ч в месяц.
Компания Enefit отметила, что с начала года договоры обновляет 1% клиентов в месяц. В июне планы обновили 1,4% клиентов.
Услугами Ignitis пользуются больше 920 000 человек, до июля 470 000 из них поменяли тариф на более низкий. Тем, кто платил дорого, но не поменял договор (1/5 клиентов), компания снизила цену в одностороннем порядке до 28 центов за кВт/ч.
К Elektrum Lietuva в июне присоединились 10 000 новых клиентов, 16 700 клиентов изменили планы. За полгода 2023 года к компании присоединились 57 000 новых клиентов.
Литовское агентство энергетики 4 июля сообщало, что сейчас независимые поставщики предлагают планы на 24 месяца с тарифом 27,5 центов (для одной временной зоны) и 26,7 центов (двух), на 12 месяцев соответственно 24,7 и 23,8 цента.
ЛАЭ отмечает, что в конце года ждет повышение цен на электричество на бирже Nord Pool, значит, цены поднимут и независимые поставщики.
"Если клиенты еще не пересмотрели договоры с высокими тарифами, то сейчас время для заключения нового договора благоприятное, стоит подумать о заключении договора с независимым поставщиком и клиентам гарантийных поставок", – отмечает агентство.