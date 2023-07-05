Часть потребителей уже переплачивает за электричество: цены без компенсаций, и что предлагают поставщики

"Да, у нас есть такие клиенты, которые еще ждут, что кто-то примет решение за них, они в июле будут платить дороже 28 центов за кВт/ч. По данным на 5 июля их до 15% от общего числа наших клиентов, но мы продолжаем общаться с ними, приглашаем пересмотреть договор", –сказал представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

"Мы верим, что через месяц они зашевелятся, заметив рост суммы в счете. В случае с нашими клиентами этот рост не будет значительным – в среднем люди будут платить по 32 цента за кВт/ч", – прибавил он.

Представители компании Enefit, сказали, что с 1 июля до конца года компания в одностороннем порядке снизила цены до 28 центов всем клиентам, у которых есть долгосрочные договоры - на 6-7 лет. 8% клиентов этой компании платили больше 29 центов, а 1% - больше 30 центов за кВт/ч.

Он заметил, что окончательная цена зависит от выбранного плана и наличия временных зон.