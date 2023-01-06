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Часть потребителей электроэнергии столкнулись с проблемами. В редакцию портала Delfi обратилась читательница, которая сказала, что в среду получила несколько разных счетов ESO и сообщений. По данным оператора системы, ошибка устранена, сейчас все проблемы решены.
Часть потребителей электроэнергии получила неверные счета: причина - временные сбои в системе
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"В среду мы столкнулись с тем, что нам прислали неверные счета за электричество - подсчитали не по факту, а по среднемесячному расходу. Мы сразу же заметили эту ошибку и исправили счета. Эта ситуация коснулась 1390 клиентов", – указал представитель Energijos skirstymo operatorius (ESO) Паулюс Калмантас.

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Геновайте (читательница портала) указала, что в среду она получила целых три разных счета.

"Потом пришло письмо на эл. почту, в нем было сказано, чтобы я не обращала внимание на счета и не платила за услугу. В четверг утром я получила эл. письмо и смс-сообщение с той же суммой, которая была в системе самообслуживания, но мне писали, чтобы я не платила", – указала женщина.

Она прибавила, что в четверг 6 часов пыталась подключиться к системе самообслуживания.

Представитель ESO признал, что были сбои в работе системы самообслуживания.

"В системе наблюдались небольшие сбои, поэтому клиенты не могли увидеть счета, но других сбоев не было. Мы следим за ситуацией", – заверил Калмантас.

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