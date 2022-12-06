Часть клиентов радовалась дешевому электричеству, сейчас их ждут в три раза более высокие цены

Вильнюсец Хенрикас входит во второй этап либерализации, ему удалось в свое время зафиксировать сравнительно невысокую цену на электричество - в размере 20 центов за кВт/ч.

"Договор с одним из поставщиков был подписан в августе 2021 года, цену фиксировали на 12 месяцев", – рассказал он. Однако дрок фиксации истек, а с ним – закончилось дешевое электричество.

"Цены, если фиксировать на 12 месяцев, сейчас в три раза выше. Мне кажется, предлагают дневной тариф 62, а ночной 46 центов", – сказал собеседник.

С подобным выбором столкнулись почти 100 000 жителей первого этапа либерализации.

По подсчетам Ignitis, до конца года новые договоры должны подписать 66 000 евро клиентов, а также 15 000 клиентов Enefit и 10% клиентов Elektrum Lietuva.

"Если во время первого договора цена была 17 центов, то сейчас от 43,7 центов (зависит от срока фиксации)", – указала представитель IgnitisЛаура Беганскене.

"Цена выросла в 2,5 раза, по сравнению со старыми ценами", – сказал глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

Сейчас клиентам предлагают фиксировать цену на три года. Один поставщик предлагает договор на 7 лет.

Гендиректор Enefit Витянис Коризна сказал, что трансформация рынка затянется, надо, чтобы появилось необходимое количество мощностей.

"Потребители удивляются, когда видят такую разницу в ценах, но надо понимать, что рынок уже не будет таким, каким был, все изменилось в корне", – сказал Коризна.

Жители называют цены неадекватными.

"Менять поставщика и самим участвовать в бирже. Маловероятно, что такие цены, какие они хотят фиксировать, продержатся три года", – сказал Хенрикас.

Глава Литовского агенства энергетики Виргилиюс Подерис обратил внимание на то, что стало меньше договоров на небольшой срок.

"Оптовый рынок так скачет, как финансовые рынки, не знаешь, что будет через полгода", – сказал он.

Например, в ноябре те, кто платил по биржевой цене, платит 39 центов, а сейчас цена выросла до 55.

"Привязка к бирже - для людей с более крепкими нервами или для тех, кто подписывает договор, забывает и не смотрит", – сказал Подерис.

К первому этапу либерализации относятся жители, которые расходуют больше 5000 кВт/ч в год.

"Те, кто подписал договоры первыми, мы не можем исключить - они покупали электричество по более низкой цене, чем рыночная", – сказал глава Elektrum Lietuvа Гига.

По прогнозам ГСРЭ, цена общественных поставок без компенсации в следующем году будет 56,5 центов. Окончательно тарифы утвердят в середине декабря.