Часть клиентов Ignitis получила неожиданную весть: компания отказывается от планов с нефиксируемыми тарифами

В редакцию Delfi обратились читатели, которые удивлены изменениями (настоящие имена редакции известны).

Одета поделилась письмами компании и своими подсчетами. Женщина не считает, что новое предложение ей выгоднее. Она пользуется "Минимальным" планом с нефиксированным тарифом, договор бессрочный. Без компенсации в 9 центов она платит: днем 0,437 евро за кВт/ч, а ночью – 0,294 евро за кВт (без НДС). Одете предложили план с дневным тарифом 0,502 евро за кВт и ночным - 0,35 евро за кВт/ч (36 месяцев).

"Если я ничего не буду делать, план поменяют автоматически, я лишусь скидки в 30 евро, – рассказала женщина.

Компания Ignitis в письме отмечает, что "если вы ничего не будете делать, план на 36 месяцев без скидки начнет действовать с 1 января 2023 г.". Если клиент подпишет план до 30 декабря, то он получит скидку в 30 евро.

Вот письмо компании:

„Ignitis“ pasiūlymas © Skaitytojos nuotr.

"Если вы не согласны с предложением, то в течение 30 календарных дней должны сообщить об этом и (или) расторгнуть договор", – сообщает компания.

Пресс-секретарь Ignitis Лаура Беганскене сказала, что компания на самом деле отказывается от таких планов, которые назывались "нефиксированными".

"Однако они не были связаны с биржевыми планами. По договору, мы могли в любое время менять их тарифы, но мы обещали клиентам делать это раз в полгода. Пришло время обновления плана на первое полугодие 2023 г., мы увидели, что он превысил 65 центов за кВт. Поэтому решили отказаться от него, а клиентам предложили самый дешевый на данный момент фиксированный тариф. Связанный с биржей план "Умный" остается в силе", – сказала пресс-секретарь компании.

Одета решила все же выбрать "Умный" план, связанный с биржевой ценой.

Однако в редакцию обратился Альгирдас, который уже пользуется этим планом.

По его словам, Ignitis "в одностороннем порядке" начал менять цены подписанных договоров – "повышает плату за поставки (свою маржу)".

"Они изложили это в обновленной общей части договора и пытаются изменить особую часть договора, в которой установлены конкретные тарифы. Я не знаю, касается ли это всех планов, но я получил уведомление. Мой план "Умный", он бессрочный, я плачу за электричество в зависимости от цены на бирже Nord Pool", – сказал Альгирдас.

Представитель Ignitis Беганскене сказала, что в ценовой политике этого плана появились изменения, которые "внесут ясность и постоянство для клиента".

"До сих пор плата за услуги по этому плану менялась в любое время, неограниченное количество раз. Сейчас маржа устанавливается на год, и по мере возможности в течение этого времени может уменьшаться. Клиенты могут быть уверены, что неожиданно маржа не изменится", – заметила она.

По словам Беганскене, маржа увеличилась на 2 цента за кВт/ч, но все равно это остается самое дешевое предложение на рынке, если клиент использует около 100 кВт/ч в месяц.

В Литве есть и другие независимые поставщики электричества: Elektrum Lietuva, Enefit, Birštono elektra, EGTO Energija.