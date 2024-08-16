Часть клиентов банка SEB столкнулись с проблемами при оплате картами

„Сегодня, 16 августа, с 11.06 час до 11.30 час у некоторых клиентов возникли технические проблемы при оплате платежными картами. Неполадки были оперативно устранены. Все остальные услуги работали и работают в обычном режиме“, - пояснил Delfi банк SEB, не уточнив причину сбоев. Редакция получили как минимум несколько сообщений о сбоях в работе карт, которые были зафиксированы примерно до полудня.