Чашка кофе за год подорожала в Литве больше, чем в других странах ЕС

По данным статистического агентства ЕС, напиток любителей кофе с молоком и сахаром подорожал еще больше: молоко подорожало на 24,3%, сахар на 33,4%.

В Литве подорожал и кофе, и молоко (на 45,8%).

Представитель сети кафе Huracan coffee Нериюс Пуджювялис сказал, что кофе стал дороже не только из-за подорожания сырья, но и из-за дорогой логистики, электричества, роста цен на аренду помещений, сборов за летние кафе в Вильнюсе.

"Дорожает сам кофе как сырье, но существенно сказывается и рост цен на электричество, аренду помещений, налогов на летние кафе. Вокруг кофе есть много составляющих, которые повышают цену чашки кофе", – сказал Пуджювялис.

По его словам, в кафе их сети кофе за год подорожал на 10-12%.

"Мы видим, что число людей в кафе в целом сокращается, люди больше экономят, появляются дополнительные расходы – за электричество, отопление. Тут еще влияет и удаленная работа, люди не ходят в офисы, поэтому реже бывают в городе. (…) Количество туристов также не достигло допандемического уровня", – сказал представитель сети.

Однако он считает, что культура не изменилась: "Кто пил кофе или vegan latte, по-прежнему его пьют. Станет ли кофе роскошью – очень этого не хотелось бы, но мы зависим от составляющих".

Представитель компании Reitan Convenience Lithuania, которая управляет сетью Caffeine, Лина Каминскайте сказала, что за год кофе в зависимости от вида и размера чашки подорожал на 10-15%, но привычки кофеманов не меняются.

"В нашей стране культура кофепития достаточно устоявшаяся, мы много внимания уделяем обновлению кафе и расширению сети, мы заметили, что клиентам нравится бывать у нас, проводить здесь время, общаться, они приходят не только выпить кофе, но и общаться. Особых перемен мы не заметили", – сказала Каминскайте.

По данным "Евростата", больше всего из ингредиентов кафе за год подорожал сахар: в Польше в два раза, в Эстонии на 81,2%, в Латвии на 58,3%, в Болгарии на 44,9% на Кипре на 43,2%.

Кофе больше всего подорожал в Финляндии - на 43,6%, далее идет Литва - 39,9%, Швеция - 36,7%, Эстония - 36,4% и Венгрия - 34,3%.

Молоко больше всего подорожало в Венгрии (51,7%), Литве (46,8%), Хорватии (43,5%), Чехии (43,3%) и Латвии (40,1%).