Cgates оштрафована на 215 тысяч евро за ложную информацию о сделке

Действия Cgates с предоставлением неправильной или не всей информации по поводу различных аспектов, актуальных при рассмотрении вопроса концентрации, являются нарушением особо тяжелого характера", – отметил в пресс-релизе председатель СК Шарунас Кесераускас.
В январе 2019 Cgates сообщила службе о планах приобретения 100% акций Splius, однако у экспертов возникли подозрения в том, что как в сообщении, так и при дальнейшем рассмотрении воздействия сделки на конкуренцию была предоставлена неправильная или неполная информация, поэтому в июне 2019 года СК начал расследование.
Получив предварительное решение антимонопольной службы в июле 2019 года о возможном ограничении конкуренции на рынке Шяуляй в результате сделки, Cgates попросила остановить рассмотрение ее прошения.
В декабре прошлого года Cgates подала новое прошение о приобретении Splius, однако в июне этого года СК не разрешила сделку, установив, что обязательства Cgates не устранят проблемы конкуренции.
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