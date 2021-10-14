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Совет по конкуренции (СК) Литвы наказал поставщика телевизионных и интернет-услуг Cgates штрафом в размере 215,1 тыс. евро за предоставление недостоверной и неполной информации о предстоящей сделки по приобретению телекоммуникационной компании Splius.
Cgates оштрафована на 215 тысяч евро за ложную информацию о сделке
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Действия Cgates с предоставлением неправильной или не всей информации по поводу различных аспектов, актуальных при рассмотрении вопроса концентрации, являются нарушением особо тяжелого характера", – отметил в пресс-релизе председатель СК Шарунас Кесераускас.

В январе 2019 Cgates сообщила службе о планах приобретения 100% акций Splius, однако у экспертов возникли подозрения в том, что как в сообщении, так и при дальнейшем рассмотрении воздействия сделки на конкуренцию была предоставлена неправильная или неполная информация, поэтому в июне 2019 года СК начал расследование.

Получив предварительное решение антимонопольной службы в июле 2019 года о возможном ограничении конкуренции на рынке Шяуляй в результате сделки, Cgates попросила остановить рассмотрение ее прошения.

В декабре прошлого года Cgates подала новое прошение о приобретении Splius, однако в июне этого года СК не разрешила сделку, установив, что обязательства Cgates не устранят проблемы конкуренции.

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