Цены в Тракай: если люди говорят, что дорого, значит, они не были за границей

Отдыхающие уже привыкли, что в Палангу и в Ниду надо везти с собой немало денег.
Если в Тракай вы едете не на автобусе или поезде, то вам надо позаботиться о парковке. В синей зоне час стоянки стоит 2,5 евро – столько, сколько в Вильнюсе. Правда, в Тракай можно оставить машину в частном дворе, цена - 5 евро в день. Есть лишь одно "но" - заплатить за стоянку надо наличными.
Около озера Гальвес отдыхающие могут взять на прокат лодки или катамараны, можно покататься на яхте.
В пятницу после обеда в Тракай было много туристов из Азии, США, слышалась немецкая, польская и итальянская речь.
Катамаран можно взять за 10 евро в час. Если отойди подальше от туристической части побережья, можно арендовать катамаран за 8 евро в час. Однако останется ли такой цена в выходные?
"Если вы придете в субботу-воскресенье в 9–10 ч., еще сдам за 8 евро, но после обеда цена будет минимум 10 евро в час, все зависит от спроса", – сказал молодой предприниматель.
Прогулка на яхте обойдется минимум в 30 евро на человека в час, 20 евро - полчаса. 3Капитан сообщил, что если придет вместе хотя бы три человека, то можно отплыть сразу же, не придется ждать других желающих.
Есть небольшие прогулочные суда, билет на них стоит 5 евро за 30 минут.
"На борту около 15 человек. Если вы садитесь, ждем 15 минут, смотрим, сколько людей придет. Есть второй этаж, выбирайте, где вам удобнее", – сказал предприниматель.
Его конкурент предлагает судно с мягкими сиденьями. "Придите, посмотрите, оцените, плывет тихо, ровно", – рекламирует он. Полчаса стоят 5 евро, а в выходные - 7 евро.
24 мая работали еще не все предприниматели, лодки стояли на воде, но хозяев не было рядом. Возможно, потому что отдыхающих было немного.
А что же с ценами в кафе? В популярных местах кибинай стоят 3,55-3,90 евро (самый дешевый вариант - вегетарианский, самый дорогой – со свининой или бараниной). Кибинай с курятиной стоит 3,60 евро. Натуральный бульон стоит 3,60 евро.
Если вы берете кибинай на вынос, за 4 штуки любого вида заплатите 10 евро.
В другом известном заведении кибинай стоит 2,80 евро, с курятиной 3 евро, с овощами или грибами - 2,50 евро.
В других местах кибинай продают по 4 евро, хот-доги – по 5 евро.
Мороженое можно купить по цене 2,50 евро за порцию, по 4 евро за две или 5,50 евро за три. Молочный коктейль или свеже выжатый сок стоят 5 евро.
Чашка эспрессо стоит 2,5 евро, кофе с молоком – 3,50 евро, капучино или лате – 4 евро. А вот какао обойдется в 5 евро.
По чем в Тракай сувениры? Магниты стоят от 2 до 6 евро, есть и небольшие по 1 евро. В некоторых местах картой покупку оплатить можно, если она стоит 5 и больше евро. Картины из янтаря в зависимости от размера стоят 3–5 евро, большие - 8 евро. Янтарные браслеты обойдутся в 4–8 евро, а бусы – в 12 евро.
Деревянные разделочные доски стоят 6–12 евро.
Журналист Delfi общался с отдыхающими, интересовался, как они оценивают цены в городе.
"Мы из Клайпеды. Дочь живет в Вильнюсе, когда мы ее навещаем, всегда ездим в Тракай с внуком, плаваем на катамаране. Нам здесь нравится", – сказала Delfi Лайма. Она сказала, что цены здесь нормальные, за границей дороже.
"Мы недавно были во Франции, вот там дорого. Может, тем, кто не ездит за границу, здесь дорого. В других местах цены уже выше, даже в Польше уже подняли цены, разве что брать в Biedronkа самое дешевое", – сказала клайпедчанка.
"Когда надо, покупаем, на цены не смотрим", – подтвердил ее муж Альгирдас.
Нино из Германии сказал Delfi, что провел в Тракай 4 часа, но у него уже сложилось мнение о городе. "Мне все окружение нравится, озера, вода. Мы приехали из Вильнюса, успели пока только выпить кофе и съесть мороженое", – сказал он, заметив, что цены его не удивили, они похожи на цены в Германии.