Цены в Тракай: если люди говорят, что дорого, значит, они не были за границей

Не за горами лето, поэтому отдыхающие чаще стали ездить не только на взморье, но и в Тракай. В пятницу после обеда в городке было много местных и иностранных туристов. Никто из них на цены не жаловался. "В других местах еще дороже, жалуются те, кто никуда не ездит", – сказала журналисту Delfi Лайма. Итак, сколько стоят развлечения, сувениры и еда в Тракай?