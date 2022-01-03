Журналисты LNK спрашивали у вильнюсцев, что за год больше всего подорожало.

"Все подорожало – больше всего молочные продукты, овощи подорожали, фрукты", – сказала одна женщина.

Другая сказала, что подорожало все, но понемногу.

"Молочные продукты. Заметила, что подорожал творожный сыр", – сказала еще одна собеседница.

Вильнюсец сказал LNK, что подорожание продуктов чувствуется.

"Овощи, хлеб", – перечисляла подорожавшие продукты другая собеседница.

Люди, которые говорят, что все подорожало, отчасти правы.

Исследование Pricer.lt показало, что из 52 товаров подорожало 39, только 11 – подешевело.

Специалисты говорят, что такого массового подорожания продуктов не помнят.

"Такого, чтобы все так компактно дорожало, еще не было", – сказал LNK представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Больше всего в Литве подорожала картошка - на 20 евроцентов. В два раза подорожал ржаной хлеб, подсолнечное масло подорожало почти на евро, на треть подорожало молоко. BejeКстати, молоко в Литве самое дорогое в Европе.

"Производство молока снижается, небольшие хозяйства закрываются, у нас сырье дорожает, цены рекордные по ЕС", – сказал Чепкаускас.

Ничего хорошего и в сфере мясной продукции. Сейчас в Литву поступала дешевая свинина, но в январе она должна подорожать.

"Как говорят некоторые производители, как литовская, так и польская свинина подорожает где-то на 30%", – заметил специалист Pricer.lt.

Год был тяжелым, если люди не тратили деньги, то их деньги обесценились. За год цены выросли почти на 10%.

Экономисты говорят, что такой инфляции в Литве еще не было.

"Такого мы еще никогда не видели. Такую инфляцию можно сравнить с тем периодом, когда у нас были талоны, "вагнорки". Но когда мы ввели евро, ночего похожего не было", – сказал LNK президент Вильнюсской ассоциации промышленности и торговли Сигитас Бесагирскас.

Премьер Ингрида Шимоните сказала, что в ближайшее время на снижение цен рассчитывать не приходится. По ее словам, рост цен должен смягчить рост доходов.

"В соответствии со всеми прогнозами рост доходов покроет рост цен", – сказала она.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал LNK, что по мере роста цен должна сохранятся покупательная способность жителей.

"Это обязательства правящего большинства, чтобы зарплаты, доходы на руки росли быстрее, чем цены", – сказал он LNK.

Цены на продукты растут из-за подорожания топлива, электроэнергии, рабочей силы и колебаний урожая.

Однако экономисты считают, что инфляцию взрастили и сами власти.

Например, раздача по 100 евро некоторым пенсионерам за вакцинацию. И рост пенсий, гораздо больше, чем предполагалось законом.

"Они не будут экономить деньги, будут их тратить. И это будет способствовать попаданию денег на рынок. Думаю, это побудит процесс. Если взглянуть на бюджет следующего года, то наряду с ростом расходов на пенсии, мы увидим рост расходов в других строках, которые также вольются в рынок", – сказал Бесагирскас.

Власти считают, что раздача денег из бюджета людям на пользу.

"Почему мы раздаем деньги? Потому что они есть. Если мы не будет их раздавать, оставим, как есть, стабилизируем на уровне начала года, значит, реальные сбережения каждого человека, реальные доходы, снизятся на 10%. При наличии достаточной суммы, имеет смысл покрыть хотя бы инфляцию, чтобы люди не начали бедствовать", – сказал LNK депутат Эугениюс Гентвилас.

Пик роста цен еще не достигнут, по данным Центробанка Литвы, возможно, его увидим в январе.