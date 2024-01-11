Цены в Литве: больше всего подешевела добыча сырой нефти, а подорожали напитки

На общее месячное изменение цен больше всего повлияло снижение цен на рафинированные нефтепродукты, а также рост цен на пошив одежды.

По данным Государственного агентства данных, цены на промышленную продукцию, проданную на рынке Литвы, за месяц снизились на 1,2%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 0,8%.

Больше всего – на 13,6% подешевела добыча сырой нефти. Больше всего – на 1,7% – подорожали напитки.

Продукты питания подешевели на 0,4%, из них чай и кофе – на 7%, сахар – 3,9%, обработанные и консервированные фрукты и овощи – 3,3%, но подорожала обработанная и консервированная птица – 3,3%, обработанный и консервированный картофель – 2,7%, мороженое – 2,5%.

Цены на промышленную продукцию, проданную не на рынке Литвы, за месяц сократились на 2,1%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 0,7%.

Цены на промышленную продукцию, проданную на рынке еврозоны, за месяц сократились на 1,2%, не на рынке еврозоны – 2,7%.