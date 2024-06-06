2024.06.06 09:30

Цены производителей промышленной продукции в еврозоне снизились на 1%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press

В апреле 2024 года цены производителей промышленной продукции снизились на 1 проц. в еврозоне и на 0,7 проц. во всем Европейском союзе (ЕС), сообщает Евростат. Тогда как цены производителей промышленной продукции в Литве снизились на 0,1 проц.

В марте эти цены снизились на 0,6 проц. в еврозоне и на 0,6 проц. во всем ЕС. За этот период в Литве они сократились на 2 проц.

По данным Евростата, в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года цены производителей промышленной продукции сократились на 5,7 проц. в еврозоне и на 5,5 проц. в ЕС.

Из государств-членов, по которым доступны данные, наибольшее месячное снижение цен производителей промышленной продукции было зафиксировано в Словакии – 22,8 проц., Ирландии – 13,7 проц. и Болгарии – 10,6 проц.

Самый высокий рост зафиксирован в Люксембурге – 18 проц., Чехии – 1,4 проц., Мальте – 0,7 проц. и Швеции – 0,6 проц.

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