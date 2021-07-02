Цены на жилье выросли и в спальных районах: где квартиры подорожали больше всего

Участники рынка недвижимости, эксперты и аналитики знают, что рост цен на новое жилье влечет за собой и подорожание старых квартир. Представитель компании Ober-Haus Раймондас Регинис сказал, что сейчас цены растут на всю недвижимость (дома, квартиры, землю, усадьбы и т.д.) во всех регионах страны.

По данным Ober-Haus, в мае 2021 года в Вильнюсе старые квартиры были на 9,5% дороже, чем в мае 2020 года, а в Каунасе - на 9,3%, новые квартиры соответственно были дороже на 14,3% (в Вильнюсе) и на 12,2% (в Каунасе). В Клайпеде за год больше подорожало не новое, а старое жилье (старое на 11,9%, новое на 10,9%).

По данным Центра реестра, рынок старых квартир в Вильнюсе в этом году самый активный за последние 10 лет. За 6 месяцев этого года было продано почти 4300 старых квартир, на 16% больше, чем в первое полугодие 2019 года, и на 60%, чем в первое полугодие 2020 г.

По данным Региниса, 3-комнатная квартира в старом блочном доме Вильнюса сейчас стоит до 100 000 евро, а за квартиры с хорошей отделкой просят и 105 000-115 000 евро.

Аналитик в сфере недвижимости Арнольдас Антанавичюс подчеркнул, что самые большие перемены фиксируются в тех микрорайонах, которые отличаются низкой базой сравниваемых цен. В Вильнюсе больше всего подорожало жилье в Лаздинай, Каролинишкес, Виршулишкес, Юстинишкес, Шешкине и Фабийонишкес. Там за 5 месяцев цена выросла на 15,9%.

"Затем идет Науининкай, южная часть Вильнюса, где жилье значительно подорожало. В Каунасе больше всего выросли цены в западной части города, в Вилиямполе, в серверной части, в Дайнаве и Эйгуляй", – заметил собеседник.

По подсчетам Антанавичюса, в западной части Вильнюса жилье подорожало на 14%, в южной – на 12% (на 130-150 евро за кв. м).

Аналитик это объясняет очень просто - дорожает новое жилье, поднимаются цены и на другое жилье (покупатели обращают на него свое внимание, поскольку новое уже не всем по карману, а такой интерес вызывает рост цен).

Регинис назвал те же причины подорожания старого жилья.

"Если взглянуть на исторические данные, то мы видим, что относительная разница между жильем старой и новой постройки остается похожей", – прибавил эксперт.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен жилья старой постройки. Это может быть обусловлено не только спросом, но и подорожанием стройматериалов, растущими требованиями к энергетическому классу жилья, нехваткой работников, введенной платой за инфраструктуру и т.д.

"Я думаю, сейчас мы будем наблюдать некоторую приостановку роста цен. Доходы у потенциальных покупателей должны увеличиться, нужно накопить деньги на первый взнос. Я думаю, покупатели на некоторое время исчерпали свои финансовые резервы на покупку жилья", – сказал Антанавичюс.