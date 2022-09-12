Цены на жилье в Литве за квартал выросли на 5,9%, за год – на 22,1%

Жилье в новостройках стало дороже на 6,8%. Из него 7,1% составляет жилье в одноквартирных и двухквартирных домах, 6,6% - в многоквартирных домах. Жилье более старой постройки подорожало на 5,5%, в многоквартирных домах - на 6%, в одно- и двухквартирных домах - на 4,1%.
За год - во втором квартале по сравнению со вторым кварталом 2021 года - цены на жилье выросли на 22,1%.
Жилье в новостройках подорожало на 22,5%. Из него 22,6 % составляет жилье в многоквартирных домах, 22,2 % - в одно- и двухквартирных домах. Жилье более старой постройки подорожало на 21,9%. Из него 23,1% - квартиры в многоквартирных домах, 18,4% процента - жилье одно- и двухквартирных домах.
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