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В четвертом квартале прошлого года цены на жилье в Литве, по сравнению с третьим кварталом, выросли на 3,9%, сообщил Департамент статистики.
Цены на жилье в Литве за квартал выросли на 3,9%
© DELFI / Kiril Čachovskij

Жилье нового строительства подорожало на 5%. Из него квартиры в многоквартирных домах подорожали на 4,4%, а одноквартирные и двухквартирные дома подорожали на 6,4%. Квартиры во многоквартирных домах старой постройки подорожали на 4,5%, между тем, цены на одноквартирные и двухквартирные дома старой постройки не менялись.

В четвертом квартале, по сравнению с тем же кварталом 2019 года, цены на жилье выросли на 9,4%. Жилье новой постройки за год подорожало на 8,8%, а жилье старой постройки – на 9,7%.

Жилье новой постройки в многоквартирных домах за год подорожало на 6,7%, одноквартирные и двухквартирные дома – на 14,4%, в старой застройке соответственно – на 10,6% и на 7,1%.

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