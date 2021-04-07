Цены на жилье в этом районе – одни из самых низких, но жители с покупкой квартир не спешат

По словам президента Литовской ассоциации по развитию недвижимости, Миндаугаса Статулявичюса, Науининкай - важный для города район. Это лицо города, которое видят туристы.

"Это "ворота" города для тех, кто прилетает на самолетах. Рядом находится и автовокзал и железнодорожный вокзал, это значит, что все, что связано с приездом в город, в центральную его часть, все сосредоточено в этом районе. Люди либо едут по нему из аэропорта или идут по нему пешком. Он находится рядом со старым городом, поэтому привлекателен, может стать новым Ужуписом, история успеха может повториться", – отметил Статулявичюс.

Он отметил ряд перемен: строят новые многоквартирные дома.

"Мы не будем скрывать, у Науининкай есть определенный имидж. Это дешевый район, менее безопасный, менее привлекательный, этот имидж долгое время был живуч. Но мне кажется, новые постройки меняют его имидж", – подчеркнул специалист.

Один из способов сделать район привлекательнее - разместить в нем помещения для бизнеса. Пока же в Науининкай больше строят жилые дома, небольшие уютные кварталы домов, а цены на жилье здесь не кусаются. Конечно, не надо забывать и о проекте обновления вокзала, который коснется и Науининкай.

Статулявичюс заметил, что старые дома не украшают этот район.

"В этом может помочь реновация. Что касается жителей, то все определяется ценами. Здесь проживают люди с меньшими доходами, люди старшего возраста, исторически здесь живет больше представителей нацменьшинств. Местные жители не всегда верят в реновацию, доверяют ей. Пока лицо района меняет лишь новострой", – отмечает эксперт.

Представитель Inreal Томас Совиюс Квайницкас также сказал, что в Науининкай понемногу появляются новые дома. Он заметил, что там появляются и коммерческие постройки.

"Например в бывшем таксопарке сейчас действует мультикоммерческое здание", – заметил он.

По его словам, большая часть домов в Науининкай построена в период с 1950 по 2000 гг.

В 2007 – 2009 гг. снова застройка стала интенсивнее.

Сейчас идет третий этап развития района.

"Сейчас есть три проекта, цены в которых колеблются в пределах 1500-2500 евро за кв. м.", - сказал Квайницкас.