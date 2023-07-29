Цены на ягоды шокируют покупателей: подорожало все

Торговцы говорят, что урожай черники в этом году плохой, поэтому и цены высокие. Литр черники стоит в два раза больше, чем килограмм мяса в магазине.
"Очень плохой сезон. Черники мало, цена высокая – в выходные стоила 10 евро за литр, но раскупили", – рассказала торговка Вилия.
Дайва Бернотене, продающая ягоды, рассказала: "Были поздние заморозки, потом засуха. Посмотрите, какая мелкая смородина. И голубика мелкая".
По словам торговки Элите Куктене, подорожало все, вот и платим дороже.
"Все подорожало, все ягоды где-то на евро", – сказала она.
Глава Ассоциации фермеров, выращивающих ягоды, сказала, что такие цены на ягоды - не с потолка.
"Я вижу, большинство жалуется, пострадали. Об этом говорят и метеорологи. Когда началась вегетация, были сильные заморозки, поэтому урожай в этом году скромнее", – сказала глава ассоциации Аудроне Испирян.
В этом году неплохой урожай дала клубника, но и в конце сезона цены на нее не снизились, как бывало прежде. Сейчас килограмм клубники стоит коло 4 евро.
Испирян заметила, что черника пострадала из-за поздних заморозков - и в лесах ягод немного.
"Голубики, я думаю, больше. Тут все зависит от ухода", – сказала глава ассоциации.
Из-за высоких цен растет число перепродавцов ягод.
"Везут из Польши, из Эстонии, из Латвии, где налоги меньше, чем в Литве. Литовским фермерам сложно конкурировать", – сказала Испирян.