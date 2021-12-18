Цены на услуги частных водителей поражают: почти 20 евро за 6 км

Тадас рассказал Delfi, что заметил, что цены на услуги такси и частных водителей выросли. Например, в четверг за 6 км водителю компании Bolt прошлось заплатить 18 евро.
Представитель Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс сказал Delfi, что на цены влияет предпраздничный рост спроса.
"Цены на услуги Bolt в первую очередь изменились из-за большого спроса. В праздничный период, когда люди чаще ездят, вырос спрос на услуги такси. Это сказывается и на ценах. Чем больше людей вызывает автомобиль в то же место, тем выше тариф, ведь количество водителей ограничено. Именно это является основной причиной роста цен", – сказал Пацявичюс.
Он подтвердил, что в четверг повысили и базовые расценки на услуги Bolt.
"Мы сделали это, чтобы компенсировать рост цен на горючее, это снизит влияние инфляции. Еще одна причина роста цен - привлечение водителей-поставщиков услуги, поскольку в праздники растет спрос, и водителей не хватает. После праздников цены нормализуются, перемен практически не будет", – сказал он.
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