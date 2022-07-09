Цены на топливо в странах Балтии: самый дешевый бензин - в Вильнюсе

Самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый — в Вильнюсе. В свою очередь самой высокой цена на дизельное топливо была в Риге, самой низкой — в Таллине.
В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки и дизельного топлива снизилась на 3,3% — соответственно до 2,024 и 2,044 евро за литр.
В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина снизилась на 2,5% — до 1,969 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 2,5% до 1,959 евро за литр.
В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 3,3% — до 2,049 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 2,5% до 1,949 евро за литр.
Цена автогаза в Риге не изменилась — 0,815 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 1,2% — до 0,832 евро, в Таллине — на 5,3% до 0,89 евро за литр.
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