Цены на топливо в Литве снижаются девятую неделю подряд

По данным ЛАЭ, с середины июля, в период, когда сохраняются тенденции снижения цен на топливо, средняя цена на бензин в стране уже снизилась почти на 0,15 евро/л, или 10 проц., а на дизельное топливо – на 0,13 евро/л, или 9 проц.

16 сентября средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,33 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,36 евро/л.

Разница между ценами на бензин и дизельное топливо в Литве снижается пятую неделю подряд и на данный момент составляет всего 0,02 евро/л. По сравнению со средними ценами на топливо в других странах ЕС, средняя цена на бензин в Литве в настоящее время ниже на 16,7 проц., а на дизельное топливо – на 12 проц.