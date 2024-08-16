2024.08.16 16:29

Цены на топливо в Литве продолжают снижаться

 
ELTA
ru.DELFI.lt
топливо
топливо
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

На минувшей неделе в Литве продолжилось снижение средних цен на топливо, сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

По данным агентства, за последнюю неделю бензин подешевел на 0,7 проц., а дизельное топливо – на 1,2 проц.

С середины июля, с началом снижения цен на топливо, средняя стоимость бензина в Литве снизилась на 2,5 проц., а дизельного топлива – на 3,7 проц., сообщает ЛАЭ.

Аналогичная ситуация наблюдается и в странах Евросоюза, где средние цены на бензин и дизельное топливо за неделю также снизились на 0,7 проц.

По данным агентства, цены на топливо в странах Балтии и ФРГ сейчас на 1,5-9,7 проц. ниже прошлогодних.

Сообщается, что по состоянию на 12 августа, средняя стоимость дизельного топлива в Литве составляла 1,41 евро/л, а средняя стоимость бензина – 1,46 евро/л.

Как сообщает ЛАЭ, в Польше бензин в среднем стоит 1,49 евро/л. В Эстонии и Латвии – 1,69 евро/л и 1,65 евро/л соответственно.

Дизельное топливо в Польше в среднем стоит 1,49 евро/л. В Эстонии и Латвии он в среднем стоит 1,52 евро/л и 1,58 евро/л соответственно, сообщает агентство.

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Delfi
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