Цены на топливо в Литве продолжают снижаться

По данным агентства, за последнюю неделю бензин подешевел на 0,7 проц., а дизельное топливо – на 1,2 проц.

С середины июля, с началом снижения цен на топливо, средняя стоимость бензина в Литве снизилась на 2,5 проц., а дизельного топлива – на 3,7 проц., сообщает ЛАЭ.

Аналогичная ситуация наблюдается и в странах Евросоюза, где средние цены на бензин и дизельное топливо за неделю также снизились на 0,7 проц.

По данным агентства, цены на топливо в странах Балтии и ФРГ сейчас на 1,5-9,7 проц. ниже прошлогодних.

Сообщается, что по состоянию на 12 августа, средняя стоимость дизельного топлива в Литве составляла 1,41 евро/л, а средняя стоимость бензина – 1,46 евро/л.