Цены на свободные квартиры в Вильнюсе выросли на 1/5

Аналитики компании Numai следят за ситуацией на рынке недвижимости и за ценами ежемесячно. В августе эксперты рассмотрели и ситуацию на рынке недвижимости в Каунасе.

По данным главы компании Mano numai, которой принадлежит бренд Numai, Ауримаса Чагуса, осень должна сделать рынок динамичнее.

"Строят новые проекты, поэтому предложение увеличится. По мере роста предложения и спада продаж должны проявиться коррекции цен на недвижимость. Уже сейчас равновесие на рынке понемногу меняется. От рынка торговцев понемногу идем к рынку покупателей, у покупателей появится больше вариантов цен и качества объектов", – сказал Чагус.

По данным Numai, в августе в Вильнюсе продали 77 новых квартир, их общая стоимость составила 11,7 млн. евро. Кроме того, второй месяц подряд расторгают большое количество предварительных договоров о покупке новых квартир. В августе расторгли 42 договора.

"В этом августе, как и в июле, мы наблюдаем рекордно низкие продажи. Похоже, с этим придется смириться, поскольку высокие цены и жесткий порядок выдачи кредитов не оживит рынок и осенью", – сказал Чагус.

Сейчас можно выбирать из 2940 новых квартир. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья с частичной отделкой в Вильнюсе составляет 3150 евро (в июле 3100 евро). Средняя квартира площадью 50 кв. м с частичной отделкой в Вильнюсе стоит больше 157 000 евро (в июле 155 000 евро). В августе на рынке появилась еще 100 новых квартир, средняя стоимость их квадратного метра была 3650 евро.

"Четвертый месяц подряд количество новых квартир растет. Можно порадоваться этому, но дороговизна и другие причины не позволяют значительно расти продажам", – сказал глава Numai.

По его словам, в столице, по сравнению с началом года, цена свободных квартир выросла на 19%, а в августе, по сравнению с июлем - на 1%.

В августе средняя цена проданной квартиры с частичной отделкой на вторичном рынке (старые квартиры) составляла около 139 000 евро, это на 3% больше, чем в июле. Средняя площадь проданных в августе квартир на вторичном рынке составляла 58 кв. м. Средняя стоимость продажи старых квартир в Вильнюсе составляет 196 000 евро, или 3150 евро за кв. м, площадь – 62 кв. м.

В Каунасе средняя стоимость проданных квартир с полной отделкой составляет 82 000 евро – на 1/3 меньше, чем в Вильнюсе.

По данным Numai, в августе средняя площадь арендованной в Вильнюсе квартиры составляла 49 кв. м, а цена 630 евро, это на 5% больше, чем в июле. В Каунасе средняя площадь арендованной квартиры составляла 45 кв. м, а цена 450 евро, или на 2% дороже, чем в июле.

В настоящее время в среднем аренда квартиры в Вильнюсе стоит 750, в Каунасе – 500 евро.