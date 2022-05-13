Цены на первые ягоды поражают – 35 евро за килограмм

Были люди, которые их покупали, но, по словам экономистов, такое подорожание не проходит без следа.

"Первую черешню продавали по 35-38 евро за кг. Это были первые ягоды из Испании. Перед этим за килограмм ягод из Перу просили 40 евро, но они были крупнее и слаще. Там больше солнца. В прошлом году первые ягоды были 1/5 дешевле", – сказала глава магазина Burokėlis в ТЦ Панорама Ирена Амилявиче.

Первая греческая клубника стоила 9 евро за кг. Сейчас она стоит 5-6 евро. По словам Амилявиче, клубника будет немного дороже, чем в прошлом году, из-за инфляции. Правда, на цену может повлиять хорошая погода, тогда ягоды будут дешевле.

"Что касается черешни, люди берут по несколько сот граммов. Редко берут килограмм. Покупают килограммами ягоды, когда начинается варка варенья", – сказала она, заметив, что ягод покупают немного, людей пугают цены.

"Перед тем как купить ягоды по 38 евро, люди спрашивают, почему так дорого", – заметила Амилявиче.

Глава Pricer LT Пятрас Чепкаускас сказал, что в Литве за последние пару месяцев продукты подорожали на 1/5.

"Насколько поднимутся цены летом? Инфляция высокая, настроение у жителей не оптимистичное. Потребители пока настроены покупать какие-то дорогие вещи (не продукты питания), поскольку из-за инфляции деньги обесцениваются. Но вот продажи продуктов снижаются – поскольку надо экономить "здесь и сейчас", – сказал эксперт.