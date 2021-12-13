Цены на отопление в Литве вызывают беспокойство: в декабре на 60% выше, чем год назад

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утверждает, что цена на отопление растет из-за подорожания горючего и повышения закупочных цен на отопление.
Согласно службе, в цену отопления за декабрь включена средняя цена за топливо в октябре – за год биотопливо подорожало на 90,99%, газ – на 268,89%.
Если брать крупные города, то самое дешевое отопление пока в Каунасе (5,30 центов с НДС), а самое дорогое – в Вильнюсе (8,74 центов).
Во всей Литве самое дешевое отопление в Таураге, а самое дорогое – в Вильнюсском районе, где услугу предоставляет Nemenčinės komunalininkas.
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