Цены на новые квартиры в Вильнюсе бьют рекорды, но жилье в столице можно купить и за 20 000 евро

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Спрос на новое жилье в Вильнюсе не растет, но и цены не снижаются. Пока компании не намерены снижать цены, на портале aruodas.lt можно найти и квартиры за 20 000 евро, правда, не в центре столицы, пишет madeinvilnius.lt.

Самая дешевая квартира продается в Новой Вильне – это деревянный дом, построенный в 1940 г. Он очень маленький – всего 26,5 кв. м, но и цена небольшая – 21 300 евро. Однако это стоимость не всего домика, а лишь одной комнаты в нем, если ее купить, придется жить в одном доме с другими людьми.

Однокомнатную квартиру можно купить за 25 500 евро. Ее площадь 12,53 кв. м. Квартира находится в Григишкес. В объявлении сказано, что квартира нуждается в ремонте. Сообщается, что около дома найдется место для машины и недалеко находится остановка общественного транспорта.

1-комнатную коммунальную квартиру можно купить и в Науининкай. Она находится в деревянном доме, построенном в 1890 г. Дом не включен в список культурного наследия, но является охраняемой культурной ценностью – частью Старого города. Цена этого жилья 26 568 евро.

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