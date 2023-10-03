Цены на новые квартиры в Вильнюсе бьют рекорды, но жилье в столице можно купить и за 20 000 евро

Самая дешевая квартира продается в Новой Вильне – это деревянный дом, построенный в 1940 г. Он очень маленький – всего 26,5 кв. м, но и цена небольшая – 21 300 евро. Однако это стоимость не всего домика, а лишь одной комнаты в нем, если ее купить, придется жить в одном доме с другими людьми.
Однокомнатную квартиру можно купить за 25 500 евро. Ее площадь 12,53 кв. м. Квартира находится в Григишкес. В объявлении сказано, что квартира нуждается в ремонте. Сообщается, что около дома найдется место для машины и недалеко находится остановка общественного транспорта.
1-комнатную коммунальную квартиру можно купить и в Науининкай. Она находится в деревянном доме, построенном в 1890 г. Дом не включен в список культурного наследия, но является охраняемой культурной ценностью – частью Старого города. Цена этого жилья 26 568 евро.