Цены на новые квартиры в Вильнюсе бьют рекорды, но жилье в столице можно купить и за 20 000 евро

Самая дешевая квартира продается в Новой Вильне – это деревянный дом, построенный в 1940 г. Он очень маленький – всего 26,5 кв. м, но и цена небольшая – 21 300 евро. Однако это стоимость не всего домика, а лишь одной комнаты в нем, если ее купить, придется жить в одном доме с другими людьми.

Однокомнатную квартиру можно купить за 25 500 евро. Ее площадь 12,53 кв. м. Квартира находится в Григишкес. В объявлении сказано, что квартира нуждается в ремонте. Сообщается, что около дома найдется место для машины и недалеко находится остановка общественного транспорта.