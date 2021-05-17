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На рынке недвижимости в Шяуляй обстановка накаленная. По словам брокера INREAL Алмы Шёшите, люди больше не ждут снижения цен, как это было полгода назад. Сейчас люди боятся продавать свое жилье, пока не найдут другое, поскольку цены очень быстро растут и можно не найти другое за запланированную цену.
Цены на недвижимость растут и в регионах Литвы
© DELFI / Domantas Pipas

"Квартиры продают очень быстро. Я не могу сказать, что нет предложения, сделок заключают много, просто, когда спрос высокий, квартиры покупают в течение нескольких дней, кажется, что спроса нет", – сказала Шёшите.

За год цены выросли на 20–30%. Наибольшим спросом пользуются отремонтированные квартиры с бытовой техникой. Однокомнатная квартира в зависимости от района, состояния стоит 26 000–40 000 евро, 2-комнатная – 35 000–60 000 евро, 3-комнатная - 45 000–80 000 евро. Старые собственные дома стоят 70 000–130 000 евро.

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Нехватку жилья могли бы заполнить новые проекты, но их в Шяуляй немного. Правда, строят немало коттеджей и частных домов. Их строят как в разных районах города (Меделинас, Шимше, Лепоряй, Гитаряй), так и в предместьях (деревни Аукштелке, Дайну, Гягужине, Виёлю). Популярностью пользуются дома площадью 80 кв. м на территории садоводческих товариществ, поскольку для их постройки не нужны проекты. Такое жилье стоит 1000 – 1300 евро за кв. м. Самым большим спросом пользуются индивидуальные дома, особенно там, где хорошо развита инфраструктура.

На рынке аренды жилья в Шяуляй особых перемен не произошло. Однокомнатную квартиру можно купить за 150–300 евро, 2-комнатную – за 180–500 евро.

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