Цены на недвижимость растут и в регионах Литвы

"Квартиры продают очень быстро. Я не могу сказать, что нет предложения, сделок заключают много, просто, когда спрос высокий, квартиры покупают в течение нескольких дней, кажется, что спроса нет", – сказала Шёшите.
За год цены выросли на 20–30%. Наибольшим спросом пользуются отремонтированные квартиры с бытовой техникой. Однокомнатная квартира в зависимости от района, состояния стоит 26 000–40 000 евро, 2-комнатная – 35 000–60 000 евро, 3-комнатная - 45 000–80 000 евро. Старые собственные дома стоят 70 000–130 000 евро.
Нехватку жилья могли бы заполнить новые проекты, но их в Шяуляй немного. Правда, строят немало коттеджей и частных домов. Их строят как в разных районах города (Меделинас, Шимше, Лепоряй, Гитаряй), так и в предместьях (деревни Аукштелке, Дайну, Гягужине, Виёлю). Популярностью пользуются дома площадью 80 кв. м на территории садоводческих товариществ, поскольку для их постройки не нужны проекты. Такое жилье стоит 1000 – 1300 евро за кв. м. Самым большим спросом пользуются индивидуальные дома, особенно там, где хорошо развита инфраструктура.
На рынке аренды жилья в Шяуляй особых перемен не произошло. Однокомнатную квартиру можно купить за 150–300 евро, 2-комнатную – за 180–500 евро.
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