Цены на квартиры в Вильнюсе бьют рекорды: остались ли приемлемые варианты?

Самый большой рост цен наблюдается на рынке престижного жилья в Вильнюсе, но подорожали и квартиры экономического класса, находящиеся вдали от центра.

Представитель агентства Ober-Haus Раймондас Регинис сообщает, что цены на жилье в Литве растут уже несколько лет подряд.

Он утверждает, что жилье в Старом городе, Ужуписе, Жверинасе и Науяместисе сегодня уже стоит на 1/4 дороже, чем в 2018 году. Квартиры в этих районах подорожали на 24%. По его данным, подорожали в этих районах и старые квартиры - на 21%.

Бум не обошел стороной и спальные районы: новые квартиры там подорожали на 18%, а старые – на 19%. Средняя цена новой квартиры 40-50 кв. м с частичной отделкой составляет 80 000– 95 000 евро, в Старом городе и ближе к центру такая квартира обойдется в 120 000-200 000 евро.

Глава компании Bonava Lietuva Ремигиюс Плетерас сказал, что нетипичная ситуация обусловлена рядом факторов: "С мая 2020 года больше чем на 3% выросла инфляция, на 1/10 увеличилась средняя зарплата, люди стали инвестировать в недвижимость".

По словам Плетераса, рост продаж не только раздувает цены, но и приводит к тому, что вслед за спросом растет и предложение.

"Сегодня ищущие жилье по доступной цене должны обратить внимание не на центральную часть города, а на удаленные от центра районы. Инфраструктура в вильнюсских спальных районах постепенно улучшается, поэтому ищущие качественное жилье за доступную цену могут найти там достойную альтернативу", - сказал специалист.

Он подчеркнул, что при выборе жилья надо учитывать личные приоритеты. По словам Плетераса, сейчас и в удаленных от центра районах значительно улучшается инфраструктура.

Подальше от центра новую квартиру высокого энергетического класса с полной отделкой можно купить за 65 000-100 000 евро.