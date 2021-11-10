Цены на квартиры в Литве по-прежнему растут: в столице заключена впечатляющая сделка

В октябре 2021 г. цены на жилье в столице выросли на 2,1%, цена за 1 кв. м составила 2028 евро (+42 евро/м²). В Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе в октябре зафиксирован рост в 1,0%, 0,9%, 0,6% и 0,9% и стоимость квадратного метра составляет соответственно 1414 евро (+13 евро/м²), 1356 (+12), 912 (+5) и 900 (+8).

За год цены выросли существенно - в Вильнюсе на 22%, в Каунасе – на 20,2%, в Клайпеде – на 18%, в Шяуляй – на 19,3% и в Паневежисе – на 20,3%.

"После рекордной активности на рынке в середине года, летом фиксировался спокойный период, и количество сделок сократилось с 3900 в мае до 3000–3200 в августе-сентябре. В октябре этот показатель составил 3500 сделок.

Высокий спрос по-прежнему вызывает рост цен, поэтому в октябре в крупных городах цены росли. Вильнюсе показатель цен штурмует новые высоты, квартиры в старых домах за год подорожали на 19,7%, а в новых – 24,8%. Цены изменились настолько что в некоторые сделки сложно поверить.

Например, в октябре в Вильнюсе была продана новая квартира стоимостью более 2,7 млн. евро. Цена квадратного метра этой квартиры составила 11 000 евро. Это была эксклюзивная сделка, поскольку лишь в редких случаях в последнее время продавали жилье по цене выше 7000 евро за кв. м. Поэтому ситуация на рынке продолжает поражать", – сказал представитель Ober-Haus Раймондас Регинис.