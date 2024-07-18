Цены на кофе растут во всем мире: глава сети кофеен уверяет – рекордов пока нет

Портал Deutche Welle в конце мая сообщал, что розничные цены на кофе в Германии быстро растут. Розничный торговец в Германии Tchibo отмечает, что цены растут во всем мире.
Причина роста цен - глобальное потепление, плантации страдают от засухи или большого количества осадков. Международная организация Fairtade International указала, что неблагоприятные погодные условия, особенно в Юго-Восточной Азии и в Южной Америке, нарушают „хрупкое равновесие между спросом и предложением“ и повышают цены.
Кроме того, ситуация на рынке осложнена геополитическими конфликтами и войнами.
Директор компании Šviežia kava, которой принадлежит сеть кофеен Huracan, Витаутас Кратулис подчеркнул, что цены на кофе высокие уже 3-4 года.
„Все подорожало, включая кофе. На сегодняшний день, по моему мнению, он дорогой. Но исторически были моменты, когда кофе был в два раза дороже“, – сказал Кратулис.
По его словам, спрос на кофе растет, особенно в Азии, а из-за войны в регионе Красного моря нарушены поставки зерен робусты (есть две разновидности - арабика и робуста).
„До войны на Красном море я надеялся, что цены в этом году снизятся, поскольку в Бразилии собрали рекордный урожай. Но цены остались высокими. Могут ли они быть еще выше? Могут. В этом году, скорее всего, они не вырастут, но, что будет в следующем году, сказать сложно“, – сказал Delfi Кратулис.
По его словам, цены в кафе не особенно зависят от цен на зерна кофе – есть факторы более важные.
„В структуре цен в кафе - это незначительный фактор. На цены больше всего влияет инфляция, она в Литве остается высокой, рост зарплат, который наблюдается 10 лет и не прекращается. Все это приводит к росту цен на кофе.
Плюс стоимость аренды помещений, она привязана к среднему показателю цен. Средний индекс растет, дорожает аренда, услуги“, – сказал Кратулис.
По словам представителя сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене, за последние 12 месяцев наблюдались серьезные колебания цен.
„Самое большое снижение цен мы наблюдали в конце лета 2023 года, когда цены упали на 20%. В сентябре прошлого года мы на 20% снизили цены на популярные сорта кофе. Но с начала года цены снова начали расти“, – указала она.