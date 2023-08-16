Цены на импортированные в Литву товары в июне снизились почти на 1%

Среди экспортированных товаров больше всего – на 26,5 проц. – подорожала электроэнергия. Автомобильные кузова, прицепы и полуприцепы подорожали на 12 проц., изделия из бетона, цемента и гипса – на 9,1 проц., но подешевели пиломатериалы – на 5,6 проц., продукты помола зерна, крахмал и продукты из крахмала – на 4,9 проц., камень, песок и глина – 4,8 проц.

Среди импортированных товаров больше всего – на 18,5 проц. – подешевел природный газ. Металлоконструкции подешевели на 8,5 проц., растительное масло, растительные и животные жиры – на 6,7 проц., но подорожала электроэнергия – 16,6 проц., живые животные и продукты животного происхождения – 3,9 проц., вязаная одежда – 3,5 проц.

За месяц цены на импортированные из еврозоны товары увеличились на 0,3 проц., не из еврозоны – снизились на 1,9 проц.