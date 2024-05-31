2024.05.31 11:41

Цены на холодный борщ в магазинах: где дешевле?

 
Šaltibarščiai parduotuvėje
Šaltibarščiai parduotuvėje
ФОТО: Pricer nuotr.

Представители портала Pricer посетили крупные торговые сети и зафиксировали цены на холодный борщ и ингредиенты для его приготовления.

Сначала сравнивались цены на уже готовый холодный борщ. По данным Pricer, не во всех магазинах он был, потому что на дворе стоит жаркая весна.

„В магазинах Lidl и Rimi холодного борща не было. Самый дешевый холодный борщ был в магазинах Norfa – 3,49 евро/кг, затем идет Iki – 4,98 евро/кг и Maxima – 4,99 евро/кг.

На вкус борщи не сравнивали. Если сравнивать цену в магазине с ценами в кафе и ресторанах, то порция в 0,330 г „магазинного борща“ стоила бы от 1,05 до 1,64 евро. Совсем приличная цена“, – сообщает Pricer, напоминая, что в магазине борщ продают без картошки.

Далее специалисты портала перешли к холодным борщам, сделанным своими руками. Борщи поделили на 3 варианта: дешевый – с самыми дешевыми составляющими, средний – с настоящим жирным, но самым дешевым кефиром для холодного борща и популярный – с простоквашей для холодного борща Dvaro и свеклой Kėdainių konservai.

Šaltibarščių kainų reitingas

„Хуже всего, что пока не все сети обеспечивают наличие всех ингредиентов для холодного борща. Очень жаль, но в магазинах Norfa мы не могли посчитать цену, поскольку там не было зеленого лука и укропа. Без них холодный борщ не тот, в Lidl нет всех известных брендов, поэтому сеть и участвует в категории популярного варианта. Но это нормально“, – заметили представители Pricer.

Pricer отмечает, что большой разницы в ценах нет. Самый дорогой холодный борщ получается из продуктов Lidl – 3,69 евро/норма, 1,88 евро/кг, потом идет Iki - 3,47 евро/норма или 1,81 евро/кг, Rimi - 3,21 евро/норма или 1,67 евро/кг. Самый дешевый - Maxima – 3,16 евро/норма или 1,65 евро/кг. Цена в Maxima ниже из-за дешевой свеклы и огурцов.

Šaltibarščių kainų reitingas

Во второй категории: самый дорогой Rimi – 4,67 евро/норма, или 2,44 евро/кг, недалеко Lidl – 4,18 евро/норма, или 2,18 евро/кг, затем идет Iki – 4,14 евро/норма, или 2,16 евро/кг. Самый дешевый Maxima – 3,43 евро/норма, или 1,79 евро/кг. В Maxima самый дешевый кефир для холодного борща“, – пишет Pricer.

Šaltibarščių kainų reitingas

В последней категории остаются только Rimi, Iki и Maxima. Самый дорогой Rimi – 6,37 евро/норма, или 3,33 евро/кг, Iki – 5,49 евро/норма, или 2,87 евро/кг, а самый дешевый - снова Maxima – 5,38 евро/норма, или 2,81 евро/кг. Все всякого сомнения, дешевле будет готовить холодный борщ дома.

Šaltibarščių kainų reitingas

Вывод: в магазинах холодный борщ стоит от 3,49 до 4,99 евро за кг.

Готовить этот популярный суп дешевле дома.

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