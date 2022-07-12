Цены на горючее заставляют жителей экономить, но не у всех есть такая возможность

Например, в Купишкисе городские автобусы курсировали лет 10 назад, сейчас они ездят только за город или в другой город. Вилия из Купишкиса сказала, что без автомобиля в городе нелегко, он нужен и для поездок в другие города, если едет вся семья, автомобиль – самый удобный вариант.

"В Купишкисе без машины, как без рук или ног. (...) Если муж может, мы всегда ездим на своей машине", – сказала Вилия.

Водитель междугороднего автобуса Эугениюс сказал, что пассажиров стало немного больше. Правда, он не может утверждать, что это связано с подорожанием горючего, заметил лишь, что автобусом пользуется немало дачников.

Купишкский автобусный парк особых перемен не фиксирует. Количество пассажиров выросло, скорее всего, после завершения пандемии - люди вернулись к обычной жизни.

Некоторые пассажиры говорят, что ездить на автобусе дешевле.

"Я считаю, что мне на автобусе выгоднее (...). Сейчас мне не нужен автомобиль", – сказала Реда. А пассажирка Диана заметила, что она намерена экономить.

"Здесь цена постоянная, а на горючее сейчас выросла больше 2 евро, это дорого. Такое настало время, что надо экономить. Куда-нибудь к морю на машине ехать – очень уж дорого", – сказала женщина.

Другие пассажиры говорят, что ездили бы автобусом чаще, но это сложно сделать, поскольку автобусы ездят очень редко, поэтому на работу большинство ездит на своей машине. Хорошо, если есть с кем скооперироваться.

"Конечно, одному ехать удобнее. Вместе ехать - удобнее, но комфорта нет, ты все время привязан, зависишь от других", – сказала Стасе.

Представители автобусного парка подтвердили, что тем, кто работает за городом, пересесть на автобус не получится.

"Когда дети ходят в школу, мы ездим каждый день, а сейчас - раз в неделю, в одном направлении", – сказал директор Купишкского автобусного парка Виргиниюс Бракнис.

"Это были бы для нас слишком большие убытки", – прибавил он.

Центр социологических опросов Vilmorus по заказу BNS провел опрос, результаты которого показали, что 45,1% респондентов из-за подорожания горючего меняют свои привычки: чаще пользуются общественным транспортом, отказываются от ненужных поездок. Чаще такой ответ давали жители небольших городов и населенных пунктов (46-54%), рабочие (56,5%) и лица, в семье которых доходы меньше 350 евро на человека в месяц (54%).

Согласно опросу, который был проведен в конце июня, меньше всего подорожание горючего подействовало на 30-39-летних жителей с высшим образованием, работающих в сфере обслуживания и техники, жителей Вильнюса и других крупных городов.