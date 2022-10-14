Цены на горючее в Литве за неделю выросли на 6–11 центов

С 3 по 10 октября литр бензина в среднем по стране стоил 1,71 евро (на 5,7 цента больше, чем неделю назад), литр дизельного топлива - 1,87 евро (на 10,7 цента больше).
Бензин в Литве продолжает оставаться самым дешевым в странах Балтии, дизтопливо дешевле в Латвии (1,82 евро).
На прошлой неделе средние цены на топливо росли как в странах Балтии, так и в Польше и Германии. Бензин в них подорожал на 5,3-8 цента, а дизельное топливо на 6,3-12,5 цента.
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