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Средняя цена бензина в Литве за неделю выросла почти на шесть центов, но он остается самым дешевым в странах Балтии, а дизельное топливо подорожало почти на 11 центов, сообщило в пятницу Литовское энергетическое агентство (ЛЭА).
Цены на горючее в Литве за неделю выросли на 6–11 центов
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

С 3 по 10 октября литр бензина в среднем по стране стоил 1,71 евро (на 5,7 цента больше, чем неделю назад), литр дизельного топлива - 1,87 евро (на 10,7 цента больше).

Бензин в Литве продолжает оставаться самым дешевым в странах Балтии, дизтопливо дешевле в Латвии (1,82 евро).

На прошлой неделе средние цены на топливо росли как в странах Балтии, так и в Польше и Германии. Бензин в них подорожал на 5,3-8 цента, а дизельное топливо на 6,3-12,5 цента.

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