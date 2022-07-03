В Литве средняя цена на бензин (2,04 евро) и дизельное топливо (2,01 евро) была самой низкой, по сравнению с другими странами Балтии.

На последней неделе июня цены на бензин А95 марки во всех странах Балтии, Польше и Германии снизились на 0,01–0,04 евро.

В Литве бензин пока дороже дизельного топлива, однако разница в цене уменьшилась до 0,04 евро.