aA
Литовское агентство энергетики сообщает данные по ценам на горючее в странах Балтии, Польше и Германии за период 20–27 июня 2022 года, пишет madeinvilnius.lt.
Degalai
Degalai
© Reuters / Scanpix

В Литве средняя цена на бензин (2,04 евро) и дизельное топливо (2,01 евро) была самой низкой, по сравнению с другими странами Балтии.

На последней неделе июня цены на бензин А95 марки во всех странах Балтии, Польше и Германии снизились на 0,01–0,04 евро.

В Литве бензин пока дороже дизельного топлива, однако разница в цене уменьшилась до 0,04 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Опрос: подорожание горючего поменяло привычки половины жителей Литвы

Дорогое топливо вынуждает почти каждого второго...

В Литве отказываются от планов в связи с повышением акциза на дизельное топливо

С 2023 года в Литве планировали постепенное повышение...

Перевозчики о повышении цен: выбора у нас нет, покупателям придется платить дороже

В июле цены на перевозку увеличатся, предупреждают...

TOP новостей

Швянтои от наплыва отдыхающих трещит по швам, но удивляет ценами

Литовские курорты многие делят по тому, кто в них едет:...

В Литве 10% людей, живущих в нищете, работают на полную ставку

Согласно статистике, количество бедных людей в Литве...

В жару в Литве раскупали кондиционеры и вентиляторы

В июне, когда в Литве установилась жаркая погода,...

В Кярнаве возвращаются дни живой археологии

В Кярнаве возвращаются "Дни живой археологии". Это...

Погода: жара уйдет, но по-прежнему будет тепло

В воскресенье в Литве будет немного прохладнее....