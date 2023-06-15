Цена на эталонный газ TTF во вторник подскочила на 20% до 36 евро/МВтч, продолжая тенденцию к росту, начатую на прошлой неделе, сообщают зарубежные СМИ.
В то же время цена TTF упала более чем на 90% с момента достижения пика в 340 евро/МВтч во время энергетического кризиса, поскольку Европа увеличила свои запасы и значительно снизила свою зависимость от российского газа.
Однако сейчас, когда рынок сотрясается от прогнозов более жаркой погоды и перебоев с поставками на ключевых норвежских месторождениях, торговцы снова начинают беспокоиться о поставках газа в ЕС, несмотря на необычно высокие для этого времени года объемы хранилищ.
Хотя ЕС находится на пути к достижению своей цели по заполнению к ноябрю хранилищ на 90%, торговцы опасаются, что краткосрочный спрос может подорвать этот план, сообщает Financial Times.
Как скажется ситуация на ценах на газ для потребителей - читайте в ближайшие дни в статье с комментариями специалистов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Внимание: над Литвой – опасность летних бурь, сообщают, где пройдут ливни
В четверг погоду обусловит циклон, на странице "Погода и...
Эфир Delfi: "Рамштайн", истребители F-16 и обучение, роль Украины в формировании будущего России
Сегодня в Брюсселе началось очередное заседание...
Из-за неясных симптомов жительнице Шальчининкая диагноз поставили за 14 часов до смерти
Женщина задыхалась, чувствовала слабость, боли во всем...
Новая драма в парламенте: во время выступления Билотайте оппозиция покинула зал заседаний
В четверг министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте...
В начале сезона отпусков – предложение отказаться от праздника и добавить один день к отпуску
Парламент Литвы рассмотрит появившееся минувшей...