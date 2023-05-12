Цены на энергоресурсы в Литве постепенно приближаются к многолетнему среднему показателю

Цена на природный газ, снижавшаяся несколько месяцев подряд, остается достаточно стабильной, а европейские газохранилища последовательно заполняются к следующему отопительному сезону. Цены на топливо на литовских автозаправках продолжают снижаться, а среднемесячная оптовая цена на электроэнергию на бирже снижается второй месяц подряд.

При наблюдении за оптовыми ценами на электроэнергию в нашем регионе можно заметить, что в середине этой недели в Финляндии и Швеции цена на электроэнергию сильно упала – до 20 евро/МВтч – из-за большой выработки ветряными электростанциями.

Как уже сообщалось, средняя биржевая цена на электроэнергию с 1 по 9 мая составила 0,079 евро/кВтч без НДС.

Оптовая цена на электроэнергию в литовской зоне на этой неделе была почти такой же, как в Латвии и Эстонии, и составила около 80 евро/МВтч. В регионе стран Балтийского моря выделяются только Польша и Германия – там цены самые высокие: они выросли до 106-116 евро/МВтч.

При наблюдении за динамикой фьючерсов на электроэнергию в Германии и Скандинавии, цены выросли до 6 евро/МВтч на скандинавском рынке, в то время как стоимость немецких фьючерсов остается почти такой же, как и неделю назад.

Литва на этой неделе произвела 41 проц. от всего необходимого объема электроэнергии, остальная необходимая часть была импортирована из Швеции и Латвии.

Цена на природный газ стабилизируется после прошлогоднего кризиса и вынужденного изменения цепочек поставок. С конца февраля цена на газ снижается и в настоящее время составляет 36 евро/МВтч. Она приближается к историческому среднему показателю в 20 евро/МВтч, однако нет прогнозов, что цена на газ вернется к историческим показателям.

Стабильно продолжается заполнение европейских газохранилищ к следующему отопительному сезону.

Клайпедский СПГ-терминал в течение отчетной недели работал на 30 проц. своей мощности; в связи с плановыми ремонтными работами терминал простаивал 3 дня. В ходе ремонта газ подавался по газопроводу Сантака (GIPL) из Польши.

Потребление газа за отчетную неделю сократилось во всех трех странах: в Литве - на 8 проц., в Латвии – на 14 проц., в Эстонии – на 27 проц.

Самое дешевое топливо в странах Балтии по-прежнему в Литве. Средняя цена на бензин в Литве составляет 1,50 евро/л и остается выше средней цены на дизельного топлива, которая составляет 1,34 евро/л.